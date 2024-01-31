18-летний принц Кристиан временно станет правителем Дании: что случилось и куда девался король Фредерик

На принца Дании Кристиана временно легли обязанности короля, пока его отец – король Фредерик X – покинул страну. Монарх отправился в Польшу в рамках своего первого визита за границу.

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18-летний кронпринц будет исполнять обязанности правителя до возвращения его отца в пятницу. Они включают подписание законов, публичные выступления, назначение или увольнение министров, пишет Daily Mail.

Хотя очень маловероятно, что за эти несколько дней Кристиану придется принимать серьезные решения, такое временное назначение может положительно повлиять на его репутацию как будущего короля.

Для принца это первый опыт управления государством, однако вполне законный и закономерный, ведь 14 января королева Маргрете отреклась от престола, оставив Фредерика своим преемником.

Когда его нет на рабочем месте, управление переходит в руки старшего наследника, а затем должность может перейти к его матери Марии. Новая королева-консорт возьмет на себя обязанности "заместителя" только в том случае, если ее совершеннолетний сын не захочет или не сможет заменить отца.

На эти три дня принц получил такую же власть как король, и, вероятно, не будет уклоняться от своих обязанностей.

Королевский эксперт Себастьян Ольден-Йоргенсен из Копенгагенского университета высказал предположение, что если Кристиану понадобится подписать закон, пока Фредерика не будет дома, он сделает это сам, не дожидаясь отца.

"У нас есть конституция и некоторые законы, но у нас есть и политическая культура, и она такая же жесткая и говорит, в частности, что регент подписывает то, что принял парламент", – пояснил эксперт.

Напомним, 83-летняя Маргрете II стала первым монархом королевства почти за 900 лет, который добровольно отказался от престола.

Как сообщал OBOZ.UA, в честь 18-летия датского принца Кристиана, который теперь является наследником престола, были обнародованы его портреты с родителями и без. Несмотря на свой юный возраст, он уже умеет достойно держаться на публике, общаться с другими королевскими семьями Европы и, поговаривают, познакомил бабушку со своей девушкой.