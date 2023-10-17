Обнародованы официальные портреты будущего короля Дании: Кристиану всего 18, а уже познакомил невесту с бабушкой

По случаю 18-летия будущего короля Дании принца Кристиана были обнародованы его портреты с родителями. Сейчас юноша второй в очереди на престол, уступая только отцу – кронпринцу Фредерику.

Несмотря на свои юные годы, он уже умеет достойно держаться на публике, общаться с другими королевскими семьями Европы и, поговаривают, познакомил бабушку-королеву с девушкой. OBOZ.UA решил показать, как прошло празднование совершеннолетия Кристиана (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новые портреты появились в Instagram королевской семьи. На фото 18-летний парень позирует с родителями и младшими родственниками в праздничных нарядах.

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День рождения принц отметил торжественным приемом друзей из других королевских семей. Приглашены были также и их родители. Во дворец Кристиансборг в Копенгагене съехались сотни людей.

Присутствовали 21-летняя принцесса Бельгии Элизабет, 19-летняя принцесса Норвегии Ингрид Александра с родителями, 11-летняя принцесса Швеции Эстель с родными, принцесса Нидерландов Катарина-Амалия и другие.

Событие предполагало официальный дресс-код. Гостей попросили надеть бальные платья, униформу, костюмы, галстуки и не пренебрегать королевскими атрибутами. К примеру, предлагали дополнить образ диадемой.

В свои 18 лет Кристиан не только гордо несет титул будущего короля, но и устраивает личную жизнь. СМИ утверждают, что принца связывают романтические отношения с сицилийской принцессой Марией Кьярой де Бурбон, герцогиней Капри. Однако "влюбленные" эти слухи не подтвердили.

Подозрение возникло, когда Кристиан познакомил свою подругу с бабушкой-королевой. Некоторым показалось, что такой жест можно оценивать как просьбу о королевском благословении. Кстати, правительница также присоединилась к праздничному балу, прошедшему в теплой атмосфере.

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