16 лет назад Queen устроили грандиозный концерт в Харькове: какой рекорд установили украинцы и почему группа не выступила в Киеве

Ровно 16 лет назад в Харькове прошел первый в Украине концерт легендарной группы "Queen". Бесплатное выступление британских музыкантов совместно с певцом Полом Роджерсом зажгло харьковский Майдан Свободы 12 сентября 2008 года. Событие организовал фонд "АнтиСПИД" при поддержке "Mercury Phoenix Trust" – международной благотворительной организации, названной в честь покойного солиста группы Фредди Меркюри, которая борется с ВИЧ/СПИДом во всем мире.

Видео дня

Лозунгом зрелищного концерта стала фраза "Life must go on" (с англ. – "Жизнь должна продолжаться"), которая служила отсылкой к знаменитой песне "Show must go on". Тогда мировые легенды установили рекорд, собрав в сердце Харькова более 350 тысяч зрителей. В это время более 10 миллионов украинцев смотрели выступление в прямом эфире по телевидению. Концерт длился два с половиной часа, а со сцены прозвучало 28 композиций. Именно Харьков стал первой остановкой "Queen" в европейском туре. Об этом говорится под записью исторического события на YouTube.

"Группа вспоминает это событие как "незабываемый опыт... один из тех редких моментов в жизни, которые, как вы знаете, вы никогда не забудете. Встреча в музыке, а также объединение для борьбы с общей бедой..." – написано в описании к ролику.

Стоит отметить, что музыканты поделились записью концерта в соцсетях в марте 2022 года, отреагировав на полномасштабное вторжение России в Украину. Знаменитости создали сбор средств в поддержку украинского народа. Историческое видео собрало на платформе более 7 миллионов просмотров.

Интересно, что группа специально выбрала Харьков, а не Киев, в качестве площадки для шоу. Впоследствии организаторы объяснили, почему сделали такой выбор. Все потому, что целевой аудиторией события стала молодежь, а Харьков считался столицей украинских студентов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об интересных фактах из жизни покойного фронтмена "Queen" Фредди Меркьюри. Почему никто не знал о болезни певца и кем была единственная женщина, которую он любил безумно – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!