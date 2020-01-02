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2 января • обновлено в 15:00
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"Жёсткий троллинг!" Слава Рабинович оценил претензию Эстонии к России

1.4т
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Российский финансист и блогер Слава Рабинович назвал "жестким троллингом" заявление властей Эстонии о том, что Тартуский мирный договор 1920 года, по которому часть Ленинградской и Псковской областей РФ принадлежит этому государству, по-прежнему действует.

"Жёсткий троллинг! Блин, с удовольствием бы присоединился к Эстонии в составе Ленинградской области!" – сказал он OBOZREVATEL, комментируя заявление, сделанное спикером парламента Эстонии в новогоднем поздравлении.

Нарва, Эстония

Нарва, Эстония

Отвечая на вопрос, есть ли у Эстонии шанс получить эти территории обратно, Рабинович пошутил: "Ага, НАТО им поможет". "Ну какие у Эстонии могут быть территориальные претензии? Им бы Нарву защитить. Это просто троллинг", – заметил он.

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Как писал OBOZREVATEL, в новогоднем поздравлении спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил России о Тартуском мирном договоре, со дня подписания которого исполняется 100 лет. Он заявил, что документ до сих пор действителен. Согласно ему, Эстонии принадлежала часть Ленинградской и Псковской областей.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Слава Рабинович
Место
Эстония
Тег
Новости России
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