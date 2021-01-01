Зеленский в Новый год высказался о возвращении Крыма: оккупанты попытались сострить

В России отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского в новогоднем обращении "перевести часы назад" жителям оккупированного Крыма и даже попытались острить по этому поводу.

К примеру, сотрудник так называемого постоянного представительства Крыма при президенте РФ Александр Молохов обратился к творчеству певицы Аллы Пугачевой, пишет РИА Новости. Он напомнил слова ее известной песни "Старинные часы".

"В части Крыма он (Зеленский – ред.) предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, "жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь", – сказал он.

В свою очередь член Совета Федерации по международным делам РФ Сергей Цеков назвал "наивным" желание Зеленского написать про "украинский Крым" на песке в Ялте. Руководство Украины неспособно "адекватно воспринимать международную реальность, в которой Крым – это неотъемлемая часть России", заявил он и добавил, что крымчане "давно не отождествляют себя с Украиной".

В России всегда очень остро реагируют на любые заявления о деоккупации Крымского полуострова и ОРДЛО, приводя самые неубедительные доводы и аргументы.

Крым был оккупирован РФ после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Украина и большинство стран мира не признают полуостров российским. Сейчас с Крымом, который де-факто не контролируется Киевом, действует контрольно-пропускной режим.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам министра обороны Украины Андрея Тарана, на территории оккупированного Крыма Россия готовится разместить ядерное оружие.

Инфраструктура полуострова приспособлена для размещения оружия массового поражения, хотя на момент развала Союза она была заброшена и находилась в крайне удручающем состоянии, сказал он.