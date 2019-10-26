Зеленский контролирует все. Он закончит войну на Донбассе – российский политолог

Благодаря высокому рейтингу у президента Украины Владимира Зеленского есть все шансы закончить войну на Донбассе, но вернуть Крым ему не удастся, сказал в интервью OBOZREVATEL российский политтехнолог, журналист и писатель Дмитрий Запольский.

В первой части разговора читайте, чем на самом деле война в Украине выгодна российскому президенту Владимиру Путину и почему оккупированный Донбасс – это дерьмо в золотой упаковке.

– Российские политологи пишут, что избрание Владимира Зеленского в Украине – это шанс закончить войну на Донбассе.

– Приход Зеленского в Украине – это решение проблем c аннексированными территориями. Только нужно понимать, что в настоящий момент Крым к Украине не вернется, и не потому что он не украинский. Крым – это собственность Украины и украинская территория, но Путин этот матч выиграл.

– С Крымом?

– Да, но Донбасс ему не нужен.

– А что тогда там делает российская армия?

– Разыгрывает тактическую карту. Знаете, как петух бежит за курицей и думает – не догоню, так согреюсь, а курица думает – не слишком ли быстро я бегу? При всей кровавости происходящего, нужно делать “холодный анализ”, понимать, что Донбасс для Путина был просто авантюрой. Он думал следующим образом: а вдруг получится взять Херсон и Одессу, а не получится, ну и ладно, я потом разменяю Донбасс на Крым. Понятно, что Крым он не отдаст. И даже если Крым отдать – это головная боль для Украины гораздо большая, чем для России. А куда девать пророссийское население в Крыму? Резать? Я спрашивал у Айдера Муждабаева год назад: "А почему вы хотите быть под Украиной, а не под Турцией? Вы же турки. Зачем вам это странное существование? Объявите себя национальной турецкой республикой, как Кипр. Вас будут любить турки, у вас будут деньги". Айдер мне ответил: "Мы не можем этого сделать, тогда мы кончимся как нация. Никто не сможет остановить резню. Мы же вырежем…"

– Россиян что ли?

– Ситуация с Крымом – это узел на десятилетия. История ускоряется, но не настолько, чтобы все происходило прямо вот на глазах. Никем не признанный Северный Кипр существует очень долго. В Крыму в конечном счете люди живут хуже, чем на Кипре. Покупка недвижимости в Крыму со временем тоже будет объявлена преступлением, как и на Северном Кипре. Крым – это калька кипрской ситуации.

Дмитрий Запольский Русский монитор

А вот ситуация с Донбассом Зеленскому политически подвластна. Нет такого человека в мире, который бы имел больший кредит доверия электората, чем Зеленский. Он контролирует не только ВР, он контролирует правительство – Зеленский контролирует все.

Как политический аналитик я уверен, что он решит конфликт на Донбассе. Без этого движения дальше пути нет. Решение конфликта на Донбассе в пользу компромисса позволит Украине двигаться дальше в сторону Европы, и это для страны самое главное. Глядя из Европы, Украина в этом процессе стоит на месте, если не делает шаги назад. Два года назад Украина выглядела как жертва агрессии, а теперь понятно, что страну нужно поднимать экономически, юридически и демократически, а не просто оградить от России. Украина нуждается в модернизации. И дело даже не в коррупции. Жизнь обычного человека в Украине трагична. Сколько миллионов работает в Польше?

– В целом на Западе – пять.

– Я в прошлом году проехал через всю Украину, по дороге из Полтавы, через Киев, Львов в Польшу. Эти потоки людей я видел своими глазами. Люди едут зарабатывать не на машины, квартиры и бриллианты, люди едут зарабатывать на свои коммунальные услуги. Понятно, что мы говорим, что Украина – это Европа, но экономически – это общество, которое нуждается во внутренней коренной реорганизации. И не на условиях "я жертва, нас тут клятые москали обижают", а на условиях принципа толерантности. В Европу нельзя "вступить", "записаться". Европой можно только стать.

Вот у Финляндии тоже есть большая трагедия – лучшая земля отнята Россией. Это Выборг. Но никто, ни один политик в Финляндии сегодня не скажет "давайте вернем Выборг".

– Почему?

– Потому что если вернуть Выборг, то уровень жизни в Финляндии упадет на 30%, регион нужно будет поднимать и переделывать. На кой вам черт, ребята, эта гнилая публика, которая будет всегда голосовать против Европы и демократии? Или вы хотите взять Донбасс без людей? Стоп, это уже не по-европейски. То есть необходима не только амнистия, но переосмысление ситуации. Да, Путина вам подарит Донбасс, Луганскую область, населенную кем?

– Цель российской стороны – отдать эту территорию со своими людьми в ее главе.

– Да, он конечно постарается усадить их в администрации, но все не так просто: там живут люди, пророссийский электорат Януковича. Помните: "спасибо жителям Донбасса за президента-п*дараса!" Они не против Украины или за Украину, они не "за Зеленского", они "за себя". Они проституированы и подкормлены, поэтому Украина берет себе троянского коня. Там уже пять лет учат историю по своим учебникам. У них исковерканный пропагандой взгляд на реальность.

– Украинское общество не соглашается на российские условия по Донбассу, которые продавливаются со всех сторон.

– А какие условия выдвигает Украина?

Владимир Путин и Донбасс

– Выборы на Донбассе проводятся только после вывода российских войск и полной передачи российско-украинской границы под контроль Украины.

– Думаете, после выведения российских войск и восстановления границы, люди на Донбассе изменят свои настроения?

– Их нужно интегрировать, но этот процесс займет не один год.

– Так вот, нельзя интегрировать людей, которые сами этого не хотят. Это как пытаться вернуть бывшего. Вот она изменила, пожила год с другими, родила пару детей, а теперь давай ее вернем обратно, потому что условия развода нас не устроили. В любом случае это иллюзия, то есть не взять это общество и не интегрировать его никогда в ту украинскую систему, которая была еще полгода назад до Зеленского. Нужно для этого менять страну, а это огромные риски. Путин мечтал, что Украина станет федерацией со слабым центром. И ведь так могло случиться, если бы не победа Зеленского.

При нем ситуация меняется, потому что, извините, Зеленский русскоязычный еврей и он не оголтелый националист. Я ни в коем случае не говорю про “оголтелых националистов в Украине”, как об этом вещает кремлевская машина пропаганды, но дураки есть везде, в том числе в любимой мной Украине.

Я давно не в России, у меня жена украинка, мы поженились полтора года назад и мне пришлось проходить процедуру знакомства с украинским консулом в Финляндии. Я задал один вопрос: "Ребята, а браки между украинцами и россиянами упали после 2014 года?" И мне ответили: "Не упали, а выросли на 27%".

– То есть конфликта между народами нет?

– Какой конфликт? У меня вот теща с тестем привезли горилки, я сварил борщ. Какой у нас может быть конфликт, мы же семья? Я про то, что украинские девушки, выходя за русских мужчин, не спрашивают, чей Крым. Моей жене, украинской патриотке, важнее, чей я. Чем больше пропаганда в обеих странах работает на столкновение, тем ближе становятся люди друг другу. У россиян нет вражды к украинцам в жизни и наоборот. Безграмотная пропаганда, что в Украине, что в России рассказывает, что решения донбасского узла, скорее всего, будет по путинскому сценарию. То есть Путин отдает на каких-то условиях эту территорию, бесконечно торгуясь.

Но какая разница, в какой упаковке будет вложено дерьмо: в золотой, бумажной, картонной или в пакетике? В любом случае, Донбасс и Луганск для Украины – это дерьмо. Это электорат, который будет делать всегда назло, шантажировать Киев, чтобы таким образом получать преференции.

Думаю, при Зеленском есть большой шанс решить этот конфликт, хотя ему будет очень трудно. Выгоднее снова заморозить на несколько лет.

– Выходит, он будет вынужден забрать Донбасс?

– Зеленский не сможет этого не сделать. Он уже провел первую операцию по обмену пленными, это было блистательно. Он вытащил Сенцова и моряков. По политической логике он вынужден забрать Донбасс, даже если это какашка в плохой упаковке. Он сможет это сделать с помощью своего колоссального рейтинга и электорального успеха, а будучи очень грамотным самопиарщиком, сможет показать, какой он крутой политический деятель. Конечно, он не скажет, что мы Крым отдаем, так же как Кипр никогда не признает потерю Северного Кипра. Но проблема Крыма растянется на десятилетия, а проблема Донбасса решится в ближайшие год-два.

Аннексия Крыма Украинская правда

– То есть война на Донбассе заканчивается?

– Думаю, что да. Война не выгодна ни Путину, ни Зеленскому.

– А Путину чем она не выгодна?

– Ну смотрите, Россия едва-едва смогла освоить Крым, с колоссальными потерями и колоссальными вложениями. Но вот Донбасс не проглотит. Если Крым можно объяснить, как выход к морю, как жемчужину, как “случайно отданную украинцам землю”, то Донбасс российскому общественному мнению нахрен не нужен. Он не будет победой Путина, экономические потери этого будут значительно большими. Ну возьмет он Донбасс и что дальше? Уголь будет добывать?

– А как же "великая Россия собирает земли?".

– А уровень жизни, а инфляция, а санкции? Весь этот пиар 14 года отработан, с него больше взять ничего. Политика – это инвестиции. На Крым были потрачены колоссальные инвестиции и аннексия вызвала санкции, огромные международные проблемы, но в целом "расширение России" вызвало одноразовый политический восторг у россиян. Повторить его уже нельзя, это отработанный материал. Зачем Путину эта великая Россия ? Я вас умоляю, там реалисты и очень циничные ребята.

– Что же для него важно?

– Остаться в той ситуации, в которой он находится, а еще лучше – вернуться в 2001 год. Понимаете, Путин не Гитлер и не Сталин, он не принимает стратегических решений. Он местоблюститель, он не собственник, а нанятый менеджер и для него важно, как и для его акционеров, чтобы все оставалось как есть, не было хуже, а желательно и лучше. А Великая Россия – это сказки для электората Жириновского, это для наивных. Рейтинг Путина не так устойчив, и помимо телевизионных картинок народу нужны зарплаты и пенсии.

– Может, это и наивно, но кто тогда ответит за 15 тысяч убитых на Донбассе?

– А что вы хотите от меня услышать, кто виноват? Путин виноват. Ну это совсем другой разговор. Кто ответит за 15 тысяч погибших? Все ответят. Со всех сторон. В истории все отвечают. Кто ответит за войну 1812 года? Ну давайте скажем, во всем виноват Наполеон. Но Москву сжег Кутузов! Он мог этого не делать? Какая разница, это уже история. Поймите, я не пропагандист, не ментор, я анализирую реальные политические процессы и мы сейчас говорим о перспективах. Донбасс – это тоже уже история. Надеюсь, меня не внесут в список "Миротворец", но я скажу, что отвечают все – и Украина, и Россия. В конечном счете нужно понимать, что вот эти негодяи, которые там, их нужно назвать повстанцами, сепаратистами, жили в Украине много лет и являлись ее гражданами. И купились за мелкий прайс, объявив о суверенитете. А это ответственность, которую украинскому обществу придется отрефлексировать рано или поздно.

– Вы имеете ввиду т.н. ополченцев на Донбассе, которых в Украине называют террористами?

– Да.

Во второй части интервью, которое выйдет в ближайшие дни, читайте, когда Владимир Путин покинет пост президента, мог ли он лично отдавать приказы убивать неугодных ему людей и почему сейчас ему было бы выгодно оказаться на скамье подсудимых в Гааге.

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