Запутал Путина? В Кремле пожаловались на тяжелые переговоры с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожаловался, что президент Украины Владимир Зеленский с самого начала саммита "нормандской четверки" в Париже пытался внести поправки в ранее согласованный итоговый документ.

Такое заявление он сделал в эфире программе "Большая игра" на росТВ. Он подчеркнул, что Парижу предшествовала напряженная работа помощников президентов над текстом.

"Дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок – это очень тяжелая работа, тем более, что работа велась на трех языках – украинский, русский и референтный английский. Формулировками занимались сами лидеры, предлагались формулировки одной стороной, которые не могли быть приняты другой, и эта работа длилась много часов", – добавил Песков.

Дмитрий Песков 24СМИ

По его словам, предлагаемые формулировки зачастую не совсем ложились в общую канву, и это нужно было контролировать и поправлять по ходу, несмотря на общую выраженную всеми приверженность Минским договоренностям.

Владимир Зеленский и Владимир Путин Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на переговорах лидеров "нормандской четверки" в Париже изменил повестку, выдвинув вопрос контроля над границей и выборов на Донбассе.

Интересно, что помощник Путина на переговорах советников президентов "пострадал морально, психологически, и, злые языки говорят, что даже физически". Из-за этого Зеленскому жестко пригрозили в РФ.

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