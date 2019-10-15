Замешана Россия? В Европе разгорелся скандал из-за Греты Тунберг

Немецкий депутат Европарламента Йорг Мойтен призвал Европейскую комиссию заняться вопросом финансирования экоактивистов в Европе — он подозревает, что в организации климатических движений может быть замешана Россия.

Об этом сообщает RT. По словам Мойтена, влияние протестов на политику негативно сказывается на развитии экономики всей Европы — поэтому он и заинтересован в том, чтобы выяснить, не являются ли они частью гибридной российской угрозы.

Он призвал проанализировать экологические протесты на предмет наличия гибридных угроз.

Грета Тунберг

"Эти кампании (например, "Пятница ради будущего", акции Greenpeace, гражданские спасательные суда в Средиземном море) профессионально организованы и имеют серьезную финансовую поддержку(...) Может ли комиссия исключать вероятность того, что данные кампании финансирует и курирует Россия?" — сказал депутат.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, что известно об экоактивистке Грете Тунберг, чья история успеха уже сейчас вызывает удивление и противоречивые вопросы

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.