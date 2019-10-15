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15 октября • обновлено в 15:11
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Замешана Россия? В Европе разгорелся скандал из-за Греты Тунберг

3.9т Читать материал на украинском

Немецкий депутат Европарламента Йорг Мойтен призвал Европейскую комиссию заняться вопросом финансирования экоактивистов в Европе — он подозревает, что в организации климатических движений может быть замешана Россия.

Об этом сообщает RT. По словам Мойтена, влияние протестов на политику негативно сказывается на развитии экономики всей Европы — поэтому он и заинтересован в том, чтобы выяснить, не являются ли они частью гибридной российской угрозы.

Он призвал проанализировать экологические протесты на предмет наличия гибридных угроз.

Грета Тунберг

Грета Тунберг

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"Эти кампании (например, "Пятница ради будущего", акции Greenpeace, гражданские спасательные суда в Средиземном море) профессионально организованы и имеют серьезную финансовую поддержку(...) Может ли комиссия исключать вероятность того, что данные кампании финансирует и курирует Россия?" — сказал депутат.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, что известно об экоактивистке Грете Тунберг, чья история успеха уже сейчас вызывает удивление и противоречивые вопросы

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Грета Тунберг
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70rus xxx
70rus xxx
Помню,когда Путин водил неразумную Грету в детсад,постоянно ее наускивал на все,что связано с тяжелой промышленностью.Потом подарил ей чисто экологическую яхту,и отправил в ООН мурижить капиталистов.Типа,за место себя.
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Махно Володимир
Махно Володимир
кац-апы везде суют свое свиное рыло!
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70rus xxx
70rus xxx
Махно Володимир, зато ваша участь,это тихонько посасывать у хозяев и похрюкивать-ДАЙТЕ ДЕНЕХ!!!!!!!!!!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
За окошком дождь и град. Это Путин виноват! Кошка бросила котят - Это Путин виноват, Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка! Вот кончается доска У несчастного бычка, Наша Таня громко плачет - Рядом Путин, не иначе!
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