Законопроект о децентрализации Украины: в Кремле ответили на инициативу Зеленского

В России намерены изучить законопроект президента Владимира Зеленского о децентрализации на предмет соответствия Минским соглашениям.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия Минским договоренностям и "формуле Штайнмайера", – отметил представитель Кремля.

Также Песков заявил, что не будет отвечать на вопрос об отсутствии в документе упоминания об особом статусе Донбасса.

"Здесь нет ничего, что может дискутироваться – есть Минские договоренности, и в Париже (на саммите в "нормандском формате" 9 декабря. – Ред.) стороны подтвердили свою верность Минским договоренностям. В свою очередь, в минском комплексе мер вся последовательность действий изложена достаточно доступным языком", – пояснил он.

Зеленский и Путин Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте Верховной Рады опубликовали законопроект президента Владимира Зеленского, которым он вносит изменения в Конституцию о децентрализации.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.