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16 декабря • обновлено в 14:02
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Законопроект о децентрализации Украины: в Кремле ответили на инициативу Зеленского

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В России намерены изучить законопроект президента Владимира Зеленского о децентрализации на предмет соответствия Минским соглашениям.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия Минским договоренностям и "формуле Штайнмайера", – отметил представитель Кремля.

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Также Песков заявил, что не будет отвечать на вопрос об отсутствии в документе упоминания об особом статусе Донбасса.

"Здесь нет ничего, что может дискутироваться – есть Минские договоренности, и в Париже (на саммите в "нормандском формате" 9 декабря. – Ред.) стороны подтвердили свою верность Минским договоренностям. В свою очередь, в минском комплексе мер вся последовательность действий изложена достаточно доступным языком", – пояснил он.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте Верховной Рады опубликовали законопроект президента Владимира Зеленского, которым он вносит изменения в Конституцию о децентрализации.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
Новости России законопроект Донбасс
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