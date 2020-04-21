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22 апреля • обновлено в 02:24
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Зачем в СССР вешали сразу два тюля: появился ответ

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В Советском Союзе женщины обычно вешали сразу два тюля на окна – один на карниз, второй клеили на стекло.

Как пишет novate.ru, тюлевые окна – настоящая находка для комнат, окна которых выходят на южную сторону. Даже зимой в таких помещениях слишком жарко, солнце в сочетании с работающими батареями пересушивает воздух и поднимает температуру.

Темные шторы – не лучший выход, поскольку визуально они уменьшают пространство комнаты, да и со временем превращаются в громоздкие пылесборники, ухаживать за которыми не так-то просто. С тюлем, напротив, все ясно: его можно в любой момент снять, выстирать и повесить обратно буквально за считанные минуты.

Зачем в СССР вешали сразу два тюля: появился ответ

Пропитанной крахмалом тюль нужно приложить к окну, начиная сверху, и руками разгладить складки, пока он еще влажный. Чем тщательнее вы расправите все складочки, тем лучший результат получите. Пока вы клеите тюль, окна и двери в комнату должны быть закрыты. Проветрить помещение можно будет уже утром, когда все высохнет.

Такие приклеенные занавески защищали не только от солнечного света, но еще и от глаз прохожих или тех, кто живет в доме напротив. .

Ранее OBOZREVATEL писал, что люди в Советском Союзе выглядели неряшливо и намного старше своих лет, тому есть несколько причин.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Россия
Тег
СССР
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