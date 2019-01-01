Взрывы в доме и маршрутке Магнитогорска — теракты? Всплыли интересные факты

Взрыв жилой девятиэтажки и пожар в маршрутке в российском Магнитогорске могли быть связанными между собой терактами.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило издание Znak.com. По словам собеседника, установлено место взрыва в доме №164 по ул. Карла Маркса - это квартира №316, которую 30 декабря арендовал гражданин Таджикистана. Там в ходе обыска якобы были обнаружены следы гексогена. Официального подтверждения информация не получила, а ресурс после публикации оказался недоступен.

Как уточняет "74.ru", 1 января при попытке задержания были убиты трое террористов на "Газели", ещё один остался жив. При захвате авто очевидцы слышали взрывы и видели несколько сотрудников ОМОНа. Также в сети всплыло видео, на котором звучат выстрелы.

Взрыв в Магнитогорске прогремел 31 декабря BBC

Однако в СК РФ заявили,что следов взрывчатки не нашли. "В связи с различными сообщениями появляющимися в СМИ необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено", – сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, расследованием причин трагедии занимается следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СК. "Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего. Работа по установлению причин трагедии ведется в круглосуточном режиме", – добавила она.

При этом, ветеран АТО Мирослав Гай выразил в Twitter предположение, что Россия будет искать виновного за ее пределами. "Интересно, кого обвинят? Украину? ИГИЛ? Белорусских фашистов?" – написал он.

Все уже знают про взрыв дома в Магнитогорске.



Погибло много людей.



Сегодня власти РФ заявили, что был обнаружен гексоген.



При попытке задержания была взорвана маршрутка с предполагаемыми террористами.



Интересно, кого обвинят? Украину? Игил? Белорусских фашистов? — Мирослав Гай (@miroslavgai) 1 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 декабря взрыв в жилом доме Магнитогорска унес жизни девяти человек.

По официальной версии, причиной послужил бытовой газ. В результате ЧП рухнул весь подъезд многоэтажного дома.

1 января стало известно о новом смертельном ЧП в Магнитогорске – загорелось маршрутное такси.

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