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Взрывы в доме и маршрутке Магнитогорска — теракты? Всплыли интересные факты

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Взрыв жилой девятиэтажки и пожар в маршрутке в российском Магнитогорске могли быть связанными между собой терактами.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило издание Znak.com. По словам собеседника, установлено место взрыва в доме №164 по ул. Карла Маркса - это квартира №316, которую 30 декабря арендовал гражданин Таджикистана. Там в ходе обыска якобы были обнаружены следы гексогена. Официального подтверждения информация не получила, а ресурс после публикации оказался недоступен.

Как уточняет "74.ru", 1 января при попытке задержания были убиты трое террористов на "Газели", ещё один остался жив. При захвате авто очевидцы слышали взрывы и видели несколько сотрудников ОМОНа. Также в сети всплыло видео, на котором звучат выстрелы.

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BBC

Однако в СК РФ заявили,что следов взрывчатки не нашли. "В связи с различными сообщениями появляющимися в СМИ необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено", – сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, расследованием причин трагедии занимается следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СК. "Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего. Работа по установлению причин трагедии ведется в круглосуточном режиме", – добавила она.

При этом, ветеран АТО Мирослав Гай выразил в Twitter предположение, что Россия будет искать виновного за ее пределами. "Интересно, кого обвинят? Украину? ИГИЛ? Белорусских фашистов?" – написал он.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Галицький Данило
Галицький Данило
Кацы, как пить дать, Фофка хуйлишка трехнул стариной. НО! Теперь вместо Ичкерии, начнут бомбить Воронеж! Для поднятия душка сруцкага, панемаешь ли! Празднование Дня Рождения Степана Андрійовича Бандери с факелами из мар шруток, начало шествия по целому мордору! Начало шествия положено в Магнитогорске, просьба присоединятся разных трактористов и шахтёров и поддержать безсрочное шествие с факелами из снегирей на распятых мальчика в руках старушек эпилаптичек с залитыми монтажной пеной половых органов, дедушкам которые хотят стать бабушками тоже можно присоединятся, половую щель специалисты гарантируют на месте!
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
А я говорил, что первым Шойгу надо было допускать к месту взрыва
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