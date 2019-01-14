Взрыв дома в Шахтах: опубликованы страшные фото разрушений

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал новые фотографии разрушенного взрывом газа дома в Шахатах.

Судя по снимкам, уничтожены квартиры на 7, 8 и 9 этаже, взрывом повреждены окна в соседнем подъезде.

Отмечается, что диагностический комплекс "Стрела-П" начал работу на месте ЧП. Спасатели также укрепили несущие конструкции и межэтажные перекрытия лестничных маршей, чтобы не допустить дальнейшего обрушения.

Разрушеный дом в Шахтах Следком РФ

Разрушеный дом в Шахтах Следком РФ

Разрушеный дом в Шахтах Следком РФ

Разрушеный дом в Шахтах Следком РФ

Разрушеный дом в Шахтах Следком РФ

Разрушеный дом в Шахтах Следком РФ

Разрушеный дом в Шахтах Следком РФ

Разрушеный дом в Шахтах Следком РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спасатели объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения поврежденного взрывом газа дома.

В результате ЧП пострадали не менее 7 человек. Погибла женщина – Виктория Ларикова 1987 года рождения. Под завалами остаются четверо жильцов. Всего эвакуировано 140 человек.

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