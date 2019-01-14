МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Взрыв дома в Шахтах: опубликованы страшные фото разрушений

1.5тЧитать материал на украинском

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал новые фотографии разрушенного взрывом газа дома в Шахатах.

Судя по снимкам, уничтожены квартиры на 7, 8 и 9 этаже, взрывом повреждены окна в соседнем подъезде.

Отмечается, что диагностический комплекс "Стрела-П" начал работу на месте ЧП. Спасатели также укрепили несущие конструкции и межэтажные перекрытия лестничных маршей, чтобы не допустить дальнейшего обрушения.

Новости
''Все в шоке, у людей истерика'': очевидцы рассказали о первых секундах после взрыва в Шахтах
Разрушеный дом в Шахтах

Разрушеный дом в Шахтах

Следком РФ

Разрушеный дом в Шахтах

Разрушеный дом в Шахтах

Следком РФ

Разрушеный дом в Шахтах

Разрушеный дом в Шахтах

Следком РФ

Разрушеный дом в Шахтах

Разрушеный дом в Шахтах

Следком РФ

Разрушеный дом в Шахтах

Разрушеный дом в Шахтах

Следком РФ

Разрушеный дом в Шахтах

Разрушеный дом в Шахтах

Следком РФ

Разрушеный дом в Шахтах

Разрушеный дом в Шахтах

Следком РФ

Разрушеный дом в Шахтах

Разрушеный дом в Шахтах

Следком РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спасатели объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения поврежденного взрывом газа дома.

В результате ЧП пострадали не менее 7 человек. Погибла женщинаВиктория Ларикова 1987 года рождения. Под завалами остаются четверо жильцов. Всего эвакуировано 140 человек.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
взрыв дома взрывНовости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
0
Смешно
4
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Херасе ватный пердак рванул!!!! Томос?!)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги