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24 марта • обновлено в 18:37
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Выслать украинцев и запретить кальяны: Россия приняла экстренные меры из-за коронавируса

12.7т
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Из-за пандемии коронавируса правительство РФ поручило регионам принять карантинные меры, в частности,закрыть ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры, запретить курение кальянов.

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Об этом говорится в решениях по итогам заседания оперативного штаба 23 марта, опубликованных на сайте правительства РФ во вторник, 24 марта.

Кроме того, Минтрансу России поручено проработать вопрос привлечения сил Минобороны, МЧС и управделами президента для вывоза россиян "из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой". Эвакуированных россиян из Москвы должны доставить автобусами до близлежащих регионов.

Оперштаб отчитался, что поручил организовать единовременный вывоз по ж/д из России в Украину её граждан и с Украины в РФ россиян.

Коронавирус в России

Коронавирус в России

Роспотребнадзор совместно с Минпромторгом России должен проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции.

Ведомства также должны проработать вопрос о целесообразности использования лекарственных препаратов вне показаний, указанных в инструкции по медицинскому применению, при оказании помощи больным, инфицированным новой коронавирусной инфекцией, с указанием оснований для применения таких лекарственных препаратов и доказательной базой эффективности их применения.

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при распределении средств индивидуальной защиты (масок) рекомендовано исходить из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими COVID-19 (имеющими признаки такого заболевания).

Роспотребнадзору совместно с Минздравом России, Фондом социального страхования РФ и субъектами Российской Федерации поручено рассмотреть возможность использования и переоборудования подведомственных им лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания медицинской помощи инфицированным.

Минтруду совместно с Минфином поручено проработать вопрос о порядке выдачи листков временной нетрудоспособности (по коду 03 "Карантин") работающим лицам в возрасте 65 лет и старше.

Правительство решило организовать вывоз российских граждан из Египта с помощью авиакомпании "Белавиа" в счет ее задолженности перед РФ.

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 24 марта в России официально подтверждено 495 случаев заражения коронавирусом.

Тем временем в Испании во вторник от COVID-19 скончались 514 человек. Таким образом, страна побила антирекорд смертности, ведь этот показатель вырос сразу на 23,6%.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
карантин Новости России
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Мыкола, а тебе руки в АТО оторвало?... Нет Потап, когда из страны агрессора тащили за руки пытаясь депортировать...
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Poroshenko Petro, браво!!!!!!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
:.изюминка скандала не только в том, что из Киева поставили в Мадрид 100 тыс. масок производства НПП «Бук-1» в то время, когда в самой Украине полным ходом идет эпидемия коронавируса. Самая вишенка на тортик в том, что отпускная цена маски составила… всего 2 грн за штуку! Или, в переводе по курсу, всего… 7 евроцентов!!! При этом эксперты отмечают, что сейчас ряд стран, например, Китай и ОАЭ, готовы покупать одноразовые маски по цене 1 доллар США за штуку в миллионных партиях — и это при себестоимости производства маски всего 0,03 цента… А из-за панических настроений населения от эпидемии коронавируса в странах ЕС ощущается существенный дефицит медицинских масок. Изнеженные европейцы даже столкнулись с таким, как им казалось, забытым понятием, как «фарцовщики» — поскольку в аптеках масок уже не купишь, с рук их можно приобрести по цене… 12 евро за пару! Т. е. по 6 евро за штуку, или порядка 180 грн по нынешнему курсу… А тут в Испанию продали даже не маски, а аэрозольные респираторы (!) почти в 10 раз дешевле… в киевском супермаркете Novus уже 13 марта медицинские маски стоили 1200 грн за пачку из 50 штук. Т. е. стоимость одной медицинской маски в Киеве составляла 24 гривны, что в 12 раз выше отпускной стоимости для испанцев! А в аптеках Львова местные жители жаловались, что если месяц назад стоимость обычной медицинской маски составляла всего 1,5 грн, то к середине марта их цена подскочила до 17,5 грн за штуку!
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Главное - прокукарекать! А восход там, или закат - дело второе!)) организовывают вывоз желающих уехать с одновременным ввозом желающих приехать
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Новости России

Новости России

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