Выслать украинцев и запретить кальяны: Россия приняла экстренные меры из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса правительство РФ поручило регионам принять карантинные меры, в частности,закрыть ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры, запретить курение кальянов.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом говорится в решениях по итогам заседания оперативного штаба 23 марта, опубликованных на сайте правительства РФ во вторник, 24 марта.

Кроме того, Минтрансу России поручено проработать вопрос привлечения сил Минобороны, МЧС и управделами президента для вывоза россиян "из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой". Эвакуированных россиян из Москвы должны доставить автобусами до близлежащих регионов.

Оперштаб отчитался, что поручил организовать единовременный вывоз по ж/д из России в Украину её граждан и с Украины в РФ россиян.

Коронавирус в России

Роспотребнадзор совместно с Минпромторгом России должен проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции.

Ведомства также должны проработать вопрос о целесообразности использования лекарственных препаратов вне показаний, указанных в инструкции по медицинскому применению, при оказании помощи больным, инфицированным новой коронавирусной инфекцией, с указанием оснований для применения таких лекарственных препаратов и доказательной базой эффективности их применения.

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при распределении средств индивидуальной защиты (масок) рекомендовано исходить из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими COVID-19 (имеющими признаки такого заболевания).

Роспотребнадзору совместно с Минздравом России, Фондом социального страхования РФ и субъектами Российской Федерации поручено рассмотреть возможность использования и переоборудования подведомственных им лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания медицинской помощи инфицированным.

Минтруду совместно с Минфином поручено проработать вопрос о порядке выдачи листков временной нетрудоспособности (по коду 03 "Карантин") работающим лицам в возрасте 65 лет и старше.

Правительство решило организовать вывоз российских граждан из Египта с помощью авиакомпании "Белавиа" в счет ее задолженности перед РФ.

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 24 марта в России официально подтверждено 495 случаев заражения коронавирусом.

Тем временем в Испании во вторник от COVID-19 скончались 514 человек. Таким образом, страна побила антирекорд смертности, ведь этот показатель вырос сразу на 23,6%.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.