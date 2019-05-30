"Все проверим": в Кремле впервые прокомментировали падающий рейтинг Путина

В Кремле обращают внимание на все исследования социологов по теме рейтинга российского президента Владимира Путина, а эксперты в сфере статистики анализируют динамику этих цифр.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отметим, что в последние месяцы ряд российских социологических служб, в том числе и прокремлевских, фиксировали резкое падение рейтинга доверия Путина. В некоторых случаях цифры опускались до 31,7% — показателя 13-летной давности. Напомним: после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе они составляли 86% поддержки.

Владимир Путин

"У Путина много разных рейтингов. Есть рейтинг доверия, есть электоральный, который сейчас перешел в тенденцию роста. Мы ждем какого-то анализа от специалистов о том, как коррелируют эти данные: как может падать доверие и при этом расти электоральный рейтинг. Это сложный анализ, но надеемся, что со временем он появится", — отметил Песков.

На днях закрытый опрос фонда "Общественное мнение" показал, что самый низкий электоральный рейтинг у Путина — в Магаданской области. Там за него готовы отдать голоса лишь 36% населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный социолог России объяснил резкое падение рейтинга Путина.

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