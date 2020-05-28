Главная Новости
29 мая • обновлено в 02:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Воевавшего против украинцев серба держат в СИЗО РФ: жена пожаловалась на его здоровье

2.5т
Читать материал на украинском

Сербский наемник Горан Чирич, который воевал на Донбассе против украинцев, якобы находится на грани жизни и смерти в ростовском СИЗО.

Об этом рассказала его супруга Лилия Чирич, пишет "MK.ru". По ее словам, муж может скончаться в любой момент.

"Муж сидит в СИЗО. У него не работает одно легкое. Воздуха в камере не хватает, он задыхается... Он может умереть в любую минуту... Он приехал защищать "русский мир", а оказался в ростовской тюрьме", – отметила дончанка Лилия Чирич.

Женщина подчеркнула, что состояние супруга ухудшается ежедневно.

"Сколько мы не просили, лекарства в СИЗО ему не передают. Он измученный, он весь больной. С августа прошлого года муж находится за решеткой, доказательств того, что он действительно совершил то, в чем его обвиняют, нет... Я боюсь, я очень боюсь, что он не выйдет", – рассказала Чирич.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ростовский областной суд РФ решил экстрадировать 46-летнего Горана Чирича, который является "гражданином ДНР", в Сербию. Он с 2015 года воевал против украинцев на Донбассе, в частности, принимал участие в боях под Марьинкой и Дебальцево.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
17
Смешно
15
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

  • В мире заболели более 5,8 млн человек, погибли – более 359 тысяч.

  • Вирусолог предупредила о второй волне эпидемии COVID-19 в Украине.

  • В Украине есть эффективный препарат от СOVID-19: врач рассказала, почему им почти не лечат.

  • Украина прошла пик коронавируса: в НАНУ сделали обнадеживающий вывод.

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги