Сербский наемник Горан Чирич, который воевал на Донбассе против украинцев, якобы находится на грани жизни и смерти в ростовском СИЗО.

Об этом рассказала его супруга Лилия Чирич, пишет "MK.ru". По ее словам, муж может скончаться в любой момент.

"Муж сидит в СИЗО. У него не работает одно легкое. Воздуха в камере не хватает, он задыхается... Он может умереть в любую минуту... Он приехал защищать "русский мир", а оказался в ростовской тюрьме", – отметила дончанка Лилия Чирич.

Женщина подчеркнула, что состояние супруга ухудшается ежедневно.

"Сколько мы не просили, лекарства в СИЗО ему не передают. Он измученный, он весь больной. С августа прошлого года муж находится за решеткой, доказательств того, что он действительно совершил то, в чем его обвиняют, нет... Я боюсь, я очень боюсь, что он не выйдет", – рассказала Чирич.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ростовский областной суд РФ решил экстрадировать 46-летнего Горана Чирича, который является "гражданином ДНР", в Сербию. Он с 2015 года воевал против украинцев на Донбассе, в частности, принимал участие в боях под Марьинкой и Дебальцево.

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