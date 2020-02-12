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12 февраля • обновлено в 13:25
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Вода в Крым в обмен на Донбасс: в Кремле сделали заявление

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Российская Федерация не будет идти на уступки по оккупированному ею Донбассу в обмен на поставки воды для аннексированного Крыма.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает gazeta.ru. При этом они согласны рассматривать поставки воды на коммерческой основе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

rbc.ru

"Если есть какие-то дополнительные предложения по водоснабжению на коммерческой основе, они могут быть рассмотрены. Крым не может быть объектом каких-либо разменов", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина готова пойти на компромисс и поставлять воду в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из оккупированного Донбасса.

Ранее так называемые "власти" Крыма заявили о том, что Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней.

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Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия Москва
Тег
Крым без воды
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Южный Гарик
Южный Гарик
Песков говорил за Крым, где в его речи слова о Донбассе?
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Питон Каа
Питон Каа
Украинцы и сами не готовы давать воду в Крым в обмен на Донбасс. От Донбасса украинские власти будут отпихиваться руками и ногами, им его не поднять, а вот вода в Крым в обмен на деньги - это то что нужно, за деньги каждый скакуас мать родную продаст, так уж исторически сложилось...
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Ccaной тряпкой по xoxлячей роже ХРЯСЬ!
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4
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