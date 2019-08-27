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Виктор Мироненко
Виктор Мироненко
Руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Все статьи автора

Ошибка России, Украины и ЕС: как быть с Донбассом

3.3т Читать материал на украинском

В ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите в нормандском формате, - сообщили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Есть ли повод для оптимизма накануне этой встречи? Может ли вопрос войны на Донбассе получить импульс к разрешению?

Это сложный вопрос. Я всегда был и остаюсь сторонником прямых переговоров двух лидеров – России и Украины. Потому что, на мой взгляд, только они могут решить эту проблему, прекратить эту войну, которая, как таковая, не имеет смысла. Хотя для Украины в ней, конечно, есть большой смысл – она защищает свой суверенитет и свою территорию. Но эта война каждый день наносит колоссальный вред обеим сторонам – и России, и Украине.

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Это обязанность президента – и одной, и другой страны – решать подобные проблемы. Если хотите, это вопрос их состоятельности как национальных лидеров.

Владимиром Зеленским заявлена готовность вести переговоры, правда, с определенными условиями. От президента Российской Федерации я слышал некую обтекаемую формулировку, которая, к сожалению, у меня оптимизма не вызывает.

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского при участии Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель – это не "нормандский" формат, а другой. У нас сегодня есть действующий формат – минский, у нас есть формат "нормандский", у нас есть расширенный "нормандский" формат, куда предлагают добавить какие-то страны, в первую очередь, США. И вот сейчас возникает новый полуформат. Это "нормандский" формат, но речь все-таки идет о встрече Путина и Зеленского.

На мой взгляд, это было бы очень желательно, но маловероятно, что это может быть именно встречей двух президентов.

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Пока что я не вижу готовности, прежде всего, со стороны российского президента, признать очевидный факт, что вся эта ситуация, этот тупик, этот "бермудский треугольник" в европейской политике образовался вследствие грубейшей политической ошибки.

Грубейшая политическая ошибка российского руководства заключается в том, что оно де-факто по сегодняшний день не признало Украину суверенным государством и питает какие-то непонятные мне иллюзии о том, что ее можно вернуть – то ли как часть какого-то нового государственного образования, то ли как сферу своего исключительного политического влияния.

Владимир Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге

Владимир Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге

Официальный сайт президента РФ

Это иллюзия. И пока российская сторона не осознает, что Европа изменилась, что мир изменился, что Россия – не Советский Союз, что Украина – суверенное государство, ожидать каких-то серьезных изменений в этой ситуации не приходится. Поэтому тут я оптимизма не испытываю.

Если говорить в общем, то были допущены ошибки и с украинской стороны. По крайней мере, за 5 лет администрации Порошенко, я полагаю, была допущена очень серьезная ошибка, когда основной акцент был сделан на военной составляющей. Хотя, это понятно, потому что страна подверглась агрессии. Но все-таки мне представляется, что куда более важным для решения этой проблемы - возвращения Донбасса, возвращения Крыма – является не столько военная, сколько экономическая и социальная составляющая.

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Ну и, конечно, очень серьезную ошибку допустил Европейский Союз, и продолжает ее допускать. Во-первых, он поставил Украину в ряд других стран-участниц программы "Восточного партнерства". При всем уважении к тем другим странам, они несопоставимы. Ту роль, которую сейчас играет Украина в достижении новой структуры мира и безопасности в Европе, невозможно соотнести ни с Беларусью, ни с Молдовой, ни с Арменией, ни с Азербайджаном, ни даже с Грузией. Это совершенно отдельная, очень серьезная большая тема, которая очень важна не только для Украины.

И тут я согласен с Петром Порошенко, который на прошлогодней "Ялтинской европейской стратегии" сказал: еще неизвестно, кто кому больше нужен – ЕС Украине или Украина ЕС, в том состоянии, в котором Евросоюз сейчас находится.

Поэтому это первая ошибка Европейского Союза. И вторая ошибка – в том, что они, видимо, искренне – и правильно - считают, что никакая безопасность в Европе без России невозможна, а чтобы Россию не оттолкнуть окончательно и сохранить ее шанс возвращения в эту структуру, нужно все время оглядываться на ее позицию.

В принципиальном плане это, возможно, и верно, но в данной конкретной ситуации – нет.

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Потому что – тут я возвращаюсь к предыдущему постулату - это сохраняет у российских руководителей иллюзию того, что всё можно еще раз вернуть обратно. Кстати, недавние ответы на вопросы Алексея Чеснакова, руководителя структуры, очень близкой к Администрации президента, консультирующей ее, как раз именно об этом и говорит – что там изменений не происходит.

Поэтому, на мой взгляд, нужно – первое - заново проанализировать ситуацию, второе – всем сторонам признать свои ошибки. Я не говорю о равной ответственности. Я говорю о том, что нужно разобраться со своими собственными политическими решениями и понять, что было сделано неправильно. Заявить об этом.

И после этого, перевернув страницу, наверное, можно было бы начать новый разговор о том, как можно было бы этот узел развязывать. Если любая такая возможность появляется, ее обязательно нужно использовать, в том числе в рамках "нормандского" формата.

Одно я знаю точно: по методу гордиева узла его не разрешить. Рубить его нельзя.

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Виктор Мироненко Виктор Мироненко
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Мирные переговоры в Минске
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Ангела Меркель
Место
Украина
Теги
Новости России Новости Донбасса
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"оно де-факто по сегодняшний день не признало Украину суверенным государством". Отказ от суверенитета прописан прямо в преамбуле Конституции Украины. Почему Россия должна ценить суверенитет Украины больше чем сама Украина?
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