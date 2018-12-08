''Веселая и довольная!'' Раскрылась резонансная деталь группового изнасилования полицейской в России

В деле о групповом изнасиловании коллегами 23-летней дознавательницы в российской Уфе выяснился резонансный факт. Так, потерпевшая якобы пришла на следующий день на работу и сначала не собиралась подавать заявление о преступлении.

Об этом рассказал Аслям Халиков, адвокат бывшего начальника полиции Эдуарда Матвеева, который подозревается в преступлении, передает "Комсомольская правда".

"Она на работу пошла!!! Веселая, довольная была. Яромчук с оперативки вышел — она с ним поздоровалась: "Привет, Паш". Речи ни о каком изнасиловании не шло тогда!" — сказал он.

При этом журналисты обращают внимание на то, что и сама пострадавшая говорила подобное. "Я проснулась в 7:50, сходила в душ и поехала на работу, в 8:37 была на КПП", — говорится в ее показаниях.

Изнасилованная в Уфе полицейская

На работе начальнику дознания якобы доложили, что сотрудница пришла непротрезвевшая и с перегаром.

Решение об обращении в полицию она якобы приняла позже — когда поняла, что об изнасиловании может узнать ее отец, который является высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов.

Потерпевшая с отцом

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября стало известно, что в Уфе трое полицейских изнасиловали свою коллегу на рабочем месте в здании участка. Как выяснилось, один из полицейских (старший по званию) приказал прийти в кабинет девушке-дознавателю. Распивая алкогольные напитки, сослуживцы всю ночь издевались над жертвой.

При этом коллеги начальников полиции уверены, что изнасилования не было и девушка якобы сама могла согласиться вступить в половой акт с тремя мужчинами.

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