Российское руководство решило поддержать режим Николаса Мадуро в Венесуэле то время как США выступают на стороне лидера оппозиции — Хуана Гуайдо. Чем опасно противостояние обеих стран — идеологических противников — на территории Венесуэлы в интервью OBOZREVATEL рассказала российский политолог Лилия Шевцова.

— США и Росссия теперь противостоят друг другу в Венесуэле. В стране, которая, кстати, находится недалеко от США. В чем опасность?

— Венесуэла является новым тестом не только на готовность Кремля к новой фазе конфронтации с США, но и на готовность Вашингтона к новым шагам по сдерживанию России. Это тот эксперимент, который ставят на себе обе стороны. Ни та, ни другая явно не хотят реальной эскалации. Но ни Москва, ни Вашингтон не нашли пока возможности для обоюдного компромисса. Причем, еще более опасным поводом для обострения станет даже не Венесуэла, а 2 февраля, когда истечет срок ультиматума США России с требованием вернуться в режим Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Пока обе стороны находятся в состоянии неконтролируемой конфронтации. И никто не может предсказать ее результат.

Николас Мадуро

— Способен ли Путин в случае обострения ситуации принять у себя Мадуро, как когда-то Януковича?

— А почему нет? Думаю, для Мадуро подготовят какую-либо дачу вдали от Москвы. Но вряд ли Москве нужен такой подарок. В Кремле есть те, кто задумался о том, что будет после Мадуро. Именно поэтому Кремль выступил с неуклюжей инициативой о посредничестве. Но необдуманная политика завела Москву слишком далеко и вряд ли у Кремля есть возможность для участия в пост-мадуровском процессе.

— Будет ли Кремль радикализировать ситуацию вокруг протестов в Венесуэле. Например, направить туда инкогнито своих военных, создавать провокации в своем кремлевском стиле?

— Пока не имея понятия, как выходить из этой ситуации, Москва пытается использовать свою старую тактику - "кто моргнет первым", надеясь, что удастся спасти Мадуро, как спасли Ассада. Но ситуация иная. География иная. И Венесуэла не Сирия. Не вижу варианта отправки официальных российских вооруженных сил для спасения Мадуро. А что касается наемников ЧВК, о которых говорят журналисты, то вполне возможно, что они в Каракасе. Хотя пока реальных доказательств нет. Но российские наемники не имеют шансов переломить ситуацию. И даже спасти водителя автобуса. Все зависит от того, чью сторону примет средний состав венесуэльских вооруженных сил, не связанный напрямую с выживанием Мадуро. Судя по всему, события ведут к тому, что они поддержат Гуайдо.

Записала Галина Остаповец

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