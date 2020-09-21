В центре Москвы рэпер на Infiniti сбил пешеходов. Фото и видео

В центре Москвы 21 сентября автомобиль Infiniti врезался в Mercedes и сбил пешеходов, в результате чего пострадали четыре человека.

Авария произошла около 16:20 на пересечении улицы Остроженки и Померанцева переулка, сообщает ТАСС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"По уточненным данным, в результате ДТП на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, где автомашина Infiniti вылетела на тротуар, пострадали четыре человека. В настоящее время трое направлены в больницу, один от госпитализации отказался", – рассказал изданию источник в экстренных службах.

Как уточняет "Подъем", за рулем автомобиля находился начинающий певец Эльмин Гулиев (рэпер Эллей).

"Я ехал по главной прямо, а машина выезжала на главную. Я не успел остановиться, уходил от удара и въехал в людей. Второй водитель – взрослый мужчина, он говорит, что ехал на зелёный и не виноват. Пострадавшие в тяжелом состоянии, они сейчас в скорой. Я, конечно, буду им помогать, готов финансово поддержать. Сейчас посмотрим, может, поеду к ним в больницу", – рассказал он изданию.

По предварительным данным, в ДТП виновен водитель Infiniti, поскольку он двигался на красный свет светофора.

Как пишет "Подъем", одна из пострадавших, 49-летняя Тукторова Н., лишилась части ноги. Также у нее диагностировали открытый перелом конечности.

Кроме нее пострадали 35-летний Иорданец М. (тяжелые травмы позвоночника, перелом ребер и сотрясение мозга) и 25-летняя Алдарева А. (перелом таза, сотрясение мозга).

Отмечается, что у Гулиева это уже третье ДТП за последние два года.

Вторым участником ДТП, по данным СМИ, является Альберт Джуссоев, у которого 130 штрафов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве попал в ДТП автомобиль заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова.