В Северной Осетии взбунтовались против карантина: ОМОН разогнал тысячи людей. Фото и видео

В столице Северной Осетии, Владикавказе, тысячи людей устроили митинг с требованием снять режим ограничений из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает "Медуза", митингующие требовали от власти принять меры для помощи тем, кто остался без работы из-за карантина. Позже они стали требовать отставки руководства Северной Осетии. Стихийные точки сбора возникли сразу в нескольких местах в центре города, но в итоге большинство протестующих переместились на площадь Свободы перед зданием республиканской администрации.

В результате сотрудники ОМОНа вытеснили участников акции протеста. В свою очередь, протестующие закидали сотрудников полиции камнями и кусками асфальта. По меньшей мере четыре человека были задержаны.

Глава республики ВячеславБитаров вышел к протестующим, но полноценного диалога не получилось – в том числе из-за отсутствия четких требований у участников акции. Битаров покинул площадь, его уход сопровождался скандированием "В отставку!". По итогам беседы было принято решение создать группу из пяти участников акции для дальнейших переговоров с властями.

Как сообщает издание, инициатором митинга был известный в Северной Осетии оперный певец и общественный деятель, который называет себя "гражданином СССР" Вадим Чельдиев – он не признает опасность коронавируса. Чельдиева задержали в рамках расследования уголовного дела по статье о распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни граждан.

А вот так Битарова провожали собравшиеся на площади. Видео: "Юг. МБХ медиа" pic.twitter.com/rUJ2rXbHXz — МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020

После того, как Битаров и члены правительства покинули место народного схода, глава МВД Скоков потребовал "убрать людей" с площади. Видео: "Юг. МБХ медиа" pic.twitter.com/reQpNUZEfM — МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020

Людей начали вытеснять с площади, но они отказываются уходить. Фото: "Юг. МБХ медиа" pic.twitter.com/MaBljRTrcU — МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020

Интересно, интересно!



Владикавказ, Северная-Осетия.

Главу региона освистали: "В отставку!".

Глава Осетии Битаров: "Эту болезнь не я придумал, и лечение одно - сидеть дома. Во многих странах так сделали". Один из участников акции ответил: "Во многих странах деньги людям дают"... pic.twitter.com/D9CnSmzR2Y — Аlikhan (@LOGINGAVTO) April 20, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве прошли акции протеста после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

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