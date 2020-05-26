"Становимся автоматически американскими шпионами": в сети высмеяли спич депутата Мосгордумы. Видео

В сети появился отрывок выступления депутата Елены Шуваловой, в котором она говорит о вероятности прослушивания иностранными государствами во время заседания Московской государственной думы.

Депутат полагает, что программное обеспечение может сделать из них "американских шпионов". Соответствующее видео в Twitter опубликовал Рустем Адагамов (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

Елена Шувалова instagram.com/elenashuvalova.ru

"Безопасна ли установка этих программ? Не становимся ли мы автоматически американскими шпионами, когда наше рабочее место подключается к этим программам? … имеет доступ Вашингтон… Шифровка сигнала идет через несколько иностранных государств", – заявила Шувалова.

Также на заседание Мосгордумы депутат пришла в маске с надписью: "Фашизму нет".

Ее слова вызвали бурное обсуждение пользователей сети. Одни посчитали, что депутат не в себе: "Женщина похоже по книгам "Компьютер для чайников" училась…"; "It эксперт высказался на камеру, даже вином поперхнулся от смеха"; "Жертвы советской пропаганды. Вы только представьте какая жизнь у людей если они мыслят навязанными шаблонами полувековой давности"; "Это диагноз. Падение в бездну уже не остановить...".

Другие выступили в ее защиту: "Нормальная тетка, Шувалова", "Да, она хорошая", "Понятно же, что она троллит тех, кто боится чипирования и антенн 5G! Или кому-то это не понятно?".

О чем конкретно говорила Шувалова не уточняется, но, скорее всего, речь идет о тестировании информационно-коммуникационной системы, которое состоялось 22 мая в столичном парламенте.

М-да, навыбирали в Мосгордуму сумасшедших pic.twitter.com/XcTa4PGD0G — Roustem Adagamov (@adagamov) May 26, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли главу Росгвардии Виктора Золотова, который носит на кителе 23 абсурдных ордена и медали. Среди них, в частности медали не за заслуги, а в "память о юбилеях городов".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.