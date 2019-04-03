В РПЦ призвали своих священников договариваться с Зеленским

Представителям РПЦ в Украине необходимо договариваться с возможным победителем выборов президента Украины шоуменом Владимиром Зеленским.

Об этом в своем телеграмм-канале "Православная политика" заявил протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, отметив, что нужно требовать "письменных гарантий".

"Традиционалистам надо достигать договоренностей с лидером гонки. Требуя письменных гарантий прекращения гонений на каноническую Церковь, возвращения политэмигрантов и критиков "европейского выбора" в политику и общественную жизнь перед выборами в Раду, назначения министром культуры (он курирует религию) Юрия Бойко, Виктора Медведчука или Василия Анисимова (председатель пресс службы УПЦ МП - Ред.). Последний может стать и профильным замом по религии", – полагает российский священнослужитель.

Также Чаплин добавил, что "надежды на все это не так много - Запад тоже будет чего-то требовать от Зеленского".

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине завершился первый тур выборов президента Украины, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол, СМИ и социологические институты обнародовали предварительные итоги.

Согласно данным экзит-полов, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила двух лидеров президентской гонки – кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко на дебаты.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.