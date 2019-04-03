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В РПЦ призвали своих священников договариваться с Зеленским

2.6тЧитать материал на украинском

Представителям РПЦ в Украине необходимо договариваться с возможным победителем выборов президента Украины шоуменом Владимиром Зеленским.

Об этом в своем телеграмм-канале "Православная политика" заявил протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, отметив, что нужно требовать "письменных гарантий".

"Традиционалистам надо достигать договоренностей с лидером гонки. Требуя письменных гарантий прекращения гонений на каноническую Церковь, возвращения политэмигрантов и критиков "европейского выбора" в политику и общественную жизнь перед выборами в Раду, назначения министром культуры (он курирует религию) Юрия Бойко, Виктора Медведчука или Василия Анисимова (председатель пресс службы УПЦ МП - Ред.). Последний может стать и профильным замом по религии", – полагает российский священнослужитель.

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Также Чаплин добавил, что "надежды на все это не так много - Запад тоже будет чего-то требовать от Зеленского".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Персоны
Всеволод ЧаплинВладимир Зеленский
Место
Украина
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Бойко и мертветчук министр культуры !?!?!?! )))))) Оно было под мидовским коксом или это первоапрельская шутка ?!? Склоняюсь к первому!
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Червоний Данило
Червоний Данило
чаплин уепок православно-свинорусский! сиди мразь на россии и кукарекай своим русским!
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