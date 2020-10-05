В российской школе на линейке детям массово стало плохо: трое упали в обморок

В Великих Луках Псковской области России детям массово стало плохо во время линейки в школе.

Трое из них потеряли сознание, сообщается в официальном Telegram-канале области.

"Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведется проверка", – рассказал глава Комитета образования Александр Седунов.

Один из пациентов больницы рассказал "Север.Реалии", что из-за прибывших детей ее и нескольких других больных ребят отправили на домашнее лечение, чтобы освободить места.

Собеседница уточнила, что дети поступили с отравлением: "Они были не в лучшем состоянии. Да и видно было, что им очень плохо, все бледные, еле шли, я видел человек 5. Кажется, всего должно было быть 11".

По словам одной из школьниц, состояние детей резко ухудшилось, когда их начали уводить с линейки.

"Это было ужасно. Мы стояли рядом, несколько человек стали падать, их начали отводить к медикам, по дороге им стало очень плохо, рвота. Приехала скорая помощь: две машины и машина реанимации", – приводит ее слова "360".

В свою очередь депутат Псковского областного собрания Всеволод Козловский отметил, что торжественная линейка в школе проводилась из-за приезда депутата Госдумы от "Единой России" Александра Козловского. По его информации, детей перед линейкой кормили макаронами с сосиской и салатом из капусты.

"Наверно, туда позвали самых ответственных и сознательных, а не шебутных. Мое мнение – это случилось из-за того, что детей морально перегрели, перекачали. Весь вечер готовили, что будет торжественное событие, приедет депутат Госдумы Александр Козловский, хвосты нельзя завязывать, только косички можно. Я просто думаю, что нервы сдали", – предположил он.

Местная прокуратура начала проверку. Старший помощник прокурора Псковской области Юрий Зайцев заверил, что на нее будут брошены большие силы.

"Как будут объективные данные, мы будем реагировать. 14 или 30 дней мы ждать не будем", – сказал Зайцев.

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