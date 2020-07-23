В России заявили о "копипейсте" вакцины от COVID-19: создали за две недели.

Заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в России разрабатывать вакцину от COVID-19 начали в феврале. Ученые тогда готовили вакцину против MERS, и на создание новой у них ушло 14 дней.

Об этом он рассказал в интервью "Медузе". Логунов пояснил, что к моменту начала пандемии коронавируса, исследователи уже три года готовили вакцину против вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS, его вспышка произошла в 2012-2013 году). Тогда они дошли до второй фазы клинических испытаний.

"Когда появился другой коронавирус, ближайший собрат из группы бета-коронавирусов, у нас не было никаких сомнений, что и как делать. Творческих мук не было. Копипейст в буквальном смысле", – заметил Логунов.

На вопрос о том, когда российские ученые решили включиться в создание вакцины от нынешнего SARS-CoV-2, он ответил, что решение было принято еще в феврале. Отметим, что ВОЗ признала ситуацию с коронавирусом пандемией только в марте.

"В январе еще никто толком не понимал, с чем мы имеем дело. В феврале я участвовал в конференции ВОЗ – тогда стало ясно, что мы имеем дело с серьезной проблемой", – отметил Логунов.

Напомним, в Министерстве обороны России заявили, что якобы первая российская вакцина от COVID-19, в создании которой участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи, готова.

Отметим, по состоянию на 23 июля в России выявлено 795 038 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, агентство Bloomberg заявило, что в России несколько сотен человек в ходе закрытой программы получили вакцину от нового типа коронавируса еще в апреле 2020-го. Среди них – топ-менеджеры, госслужащие и бизнесмены.