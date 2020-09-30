В России запатентовали вторую вакцину от COVID-19 с фрагментами вируса

В России запатентовали вторую вакцину от коронавируса, которую разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Об этом в среду, 30 сентября, было сказано на сайте Роспатента. Главное отличие второй вакцины от первой якобы в том, что она будет содержать фрагменты вируса, а именно – синтетические пептидные антигены.

"Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса", – написано в сообщении.

Ранее российские ресурсы сообщали о том, что вакцину будут исследовать на людях, старше 60 лет. Первую партию планируют выпустить в ноябре.

Как писал OBOZREVATEL, первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали еще в начале августа, ее разработчиком был назван центр Гамалеи. Вакцина якобы была создана на основе ДНК аденовируса и должна "формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции". Испытывать вакцину также будут на жителях Беларуси, куда в конце сентября уже завезли первую партию.

При этом ученые обеспокоены, что намерение России внедрить вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса.

А в Британии заявила, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.