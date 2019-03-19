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В России вспыхнули массовые протесты из-за жестокого изнасилования молодой матери

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В Якутии вспыхнули массовые протесты после того, как трое мигрантов из Киргизии напали на молодую мать, спешившую домой к дочери. Один из них изнасиловал ее.

После жестокого инцидента жители Якутска организовали собрание против трудовых мигрантов. В акции приняли участие глава Якутии Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева, передает SakhaLife.

В собрании участвовали несколько тысяч человек. До этого на стихийный митинг выходили около 200 человек, как только информация об изнасиловании разлетелась по СМИ. Агрессивно настроенные люди призвали совершить самосуд над преступниками и выгнать мигрантов из региона. При этом выходцам из Киргизии стали поступать угрозы.

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По информации СМИ, ситуация в регионе остается напряженной. Выезды из ближайших к Якутску улусов перекрыты. Такое решение правоохранительные органы приняли после того, как социальные сети и мессенджеры республики взорвались яростью и призывами.

В регионе пообещали провести массовые проверки в отношении приезжих. В случае выявления нарушений мигранты будут депортированы.

Ночью 17 марта насильник затащил жительницу Якутска в салон Toyota Corolla и изнасиловал ее. После чего преступник отвез женщину в автомастерскую, где оставил под наблюдением двух своих знакомых. Пострадавшая дождалась, пока мужчины уснут, сбежала и обратилась в полицию. Насильником оказался 23-летний мужчина.

Митинг в Якутске

Митинг в Якутске

vostok.today

Митинг в Якутске

Митинг в Якутске

vostok.today

Как сообщал OBOZREVATEL,в России студенты жестоко изнасиловали однокурсника и сняли это на видео.

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Место
РоссияЯкутск
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