В России украинка бросила маленьких детей в хостеле: что известно

В подмосковынх Котиельниках (Россия) мать, предположительно украинка, бросила двух маленьких детей в хостеле на трое суток.
Об этом сообщает ТАСС. Женщина попросила подобрать для нее спальное место, а вскоре вышла якобы за паспортом, который забыла в машине, и пропала, оставив детей у стойки администратора.
Сотрудники мини-отеля удалось дозвониться матери детей по номеру телефона, который та указала в анкете при регистрации в хостеле. Однако она сослалась на работу и вернуться за детьми отказалась.
Instagram Ксении Мишоновой
Instagram Ксении Мишоновой
На следующее утро администратор, которая провела всю ночь с малышами, сообщила в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию" и начали поиски матери-кукушки.
Отмечается, что обоих детей – мальчика и девочку, которым на вид около 1 года, доставили в больницу.
"Малыши, оставленные мамой в хостеле в Котельниках, находятся в удовлетворительном состоянии. На вид каких-либо отклонений в развитии не имеют. У них небольшой кашель и насморк. Врачи оказывают им необходимую помощь", – рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.
ГСУ СК России по Московской области
Instagram Ксении Мишоновой
Instagram Ксении Мишоновой
Instagram Ксении Мишоновой
При этом, пока неизвестно, точно ли дети являются сестрой и братом. В пресс-службе детского омбудсмана пообещали провести соответствующую экспертизу.
Как отмечают в Telegram-канале Life Shot, женщину, оставившую детей, зовут Алена и она якобы приехала на заработки из Украины. В России ее заподозрили в предоставлении услуг эскорта.
Мать, оставившая детей
Отмечается также, что упомянутый хостел прослыл так называемым детским садом для детей "эскортниц". Они якобы платили сотрудникам за койко-место и еду и оставляли малышей на несколько недель.
В Котельниках мама оставила двух малышей в хостеле... Дети - мальчик и девочка, находятся в удовлетворительном состоянии. На вид каких-либо отклонений в развитии не имеют. У них небольшой кашель и насморк. Врачи оказывают им необходимую помощь. О маме пока ничего не известно. Она уехала за документами, оставив администратору свой номер телефона. Некоторое время выходила на связь, потом пропала… Очень надеемся, что ее в скором времени удастся разыскать, и она объяснит мотивы своего поступка... #ДетиМО #чпсдетьми #Котельники #нашеПодмосковье #Мишонова #комментарий #берегитедетей #кднизп #мвд #розыск #кднизпмо - #
Навестили сегодня в больнице детишек, оставленных в хостеле в Котельниках. Очаровательные, активные малыши. Врачи предполагают, что им 10-11 месяцев. Развиты, активно играют с игрушками, любопытные. Есть небольшой недобор веса, но врачи говорят, что все поправимо. Более точный возраст установят позднее. Также будет проведена экспертиза, которая установит, являются ли они друг другу братом и сестрой. Мы постараемся, чтобы малыши пробыли в больнице как можно меньше. После соблюдения необходимых процедур они будут переданы в ресурсную семью и пробудут там до выяснения всех обстоятельств. #ДетиМО #нашеПодмосковье #Мишонова #детскийомбудсменМО #кукушка #Котельники #чпсдетьми #берегитесвоихдетей
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском городе Киров мать заморила до смерти голодом свою дочь, которой должно было исполниться 3 года.
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