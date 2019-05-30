В России украинка бросила маленьких детей в хостеле: что известно

В подмосковынх Котиельниках (Россия) мать, предположительно украинка, бросила двух маленьких детей в хостеле на трое суток.

Об этом сообщает ТАСС. Женщина попросила подобрать для нее спальное место, а вскоре вышла якобы за паспортом, который забыла в машине, и пропала, оставив детей у стойки администратора.

Сотрудники мини-отеля удалось дозвониться матери детей по номеру телефона, который та указала в анкете при регистрации в хостеле. Однако она сослалась на работу и вернуться за детьми отказалась.

Instagram Ксении Мишоновой

Instagram Ксении Мишоновой

На следующее утро администратор, которая провела всю ночь с малышами, сообщила в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию" и начали поиски матери-кукушки.

Отмечается, что обоих детей – мальчика и девочку, которым на вид около 1 года, доставили в больницу.

"Малыши, оставленные мамой в хостеле в Котельниках, находятся в удовлетворительном состоянии. На вид каких-либо отклонений в развитии не имеют. У них небольшой кашель и насморк. Врачи оказывают им необходимую помощь", – рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

ГСУ СК России по Московской области

Instagram Ксении Мишоновой

Instagram Ксении Мишоновой

Instagram Ксении Мишоновой

При этом, пока неизвестно, точно ли дети являются сестрой и братом. В пресс-службе детского омбудсмана пообещали провести соответствующую экспертизу.

Как отмечают в Telegram-канале Life Shot, женщину, оставившую детей, зовут Алена и она якобы приехала на заработки из Украины. В России ее заподозрили в предоставлении услуг эскорта.

Мать, оставившая детей

Отмечается также, что упомянутый хостел прослыл так называемым детским садом для детей "эскортниц". Они якобы платили сотрудникам за койко-место и еду и оставляли малышей на несколько недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском городе Киров мать заморила до смерти голодом свою дочь, которой должно было исполниться 3 года.

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