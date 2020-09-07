В России учителя засекли за мастурбацией прямо на уроке, он оправдался

В России учителя засекли за мастурбацией прямо на уроке. Иллюстрация.

В одной из сельских школ Рязанской области (Россия) учитель английского языка мастурбировал перед 7-классницей на уроке.

Об этом сообщили на странице Life Shot в Telegram. По информации источника журналистов, в тот день 13-летняя девочка пришла на занятие одна. Она села напротив учителя и начала выполнять задания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. ВНИМАНИЕ, 18+).

"А через некоторое время заметила странные действия учителя под столом – преподаватель одновременно общался с ней на английском и мастурбировал", – говорится в посте.

Так, ученице удалось незаметно снять на камеру инцидент, видео она сразу отослала маме. Мужчину задержали. 54-летний учитель работал в школе около года.

"После огласки этой истории другие дети тоже заявили, что замечали за "англичанином" эту "странную особенность", но боялись поделиться со взрослыми", – написали журналисты.

В то же время источник сообщил изданию "Лайф", что мужчина не отрицал факта произошедшего. По словам собеседника журналистов, учитель объяснил поведение тем, что "у него случилась эрекция и ходить с ней было неуместно". Он якобы извинился перед руководством школы и был сразу уволен.

Отмечается, что никаких психологических отклонений у 54-летнего преподавателя не было, он проходил проверку перед началом учебного года.

ВНИМАНИЕ, ВИДЕО ДЛЯ ЛЮДЕЙ, СТАРШЕ 18 ЛЕТ

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