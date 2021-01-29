В России лоб в лоб столкнулись автобус и грузовик, погибли 10 человек, ранены – 14. Фото
В Самарской области в районе населенного пункта Заборовка при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли десять человек.
Об этом пишет ИА ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России по региону. Еще 14 человек пострадали (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Как сообщили журналисты со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ, по предварительным данным, на 873-м км трассы М-5 "Урал" столкнулись микроавтобус с грузовиком DAF с полуприцепом.
"Полуприцеп занесло, и он столкнулся с микроавтобусом... на месте работают спасатели и правоохранительные органы", – уточнил собеседник издания.
Удар был такой силы, что некоторых пассажиров пришлось деблокировать из искореженных автомобилей.
В областном Минздраве уточнили, что на месте аварии работает бригада скорой помощи.
В СК РФ Самарского региона проинформировали, что следователи начали доследственную проверку инцидента.
Как сообщал OBOZREVATEL
13 января в Ростовской области России опрокинулся пассажирский автобус сообщением Москва – Луганск (по другим данным, Донецк). В аварии погибло два человека. Среди 15 пассажиров были и украинцы.
В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что в результате этого ДТП погибли двое украинцев, еще двое получили травмы.