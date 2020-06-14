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14 июня • обновлено в 12:27
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В России случилось ЧП с судном: весь экипаж пропал без вести

4.3т
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В Авачинской бухте (Камчатский край России) перевернулся катер, на борту которого находилось четыре человека. Все они пропали без вести, проводятся спасательные работы.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июня, сообщается на сайте главного управления МЧС по Камчатскому краю.

В России случилось ЧП с судном: спасатели ищут пропавших без вести

В России случилось ЧП с судном: спасатели ищут пропавших без вести

morspas.com

Катер "Тихий" доставлял груз к другому судну. При невыясненных обстоятельствах он перевернулся.

Само судно обнаружили в 40 км от берега, однако экипажа поблизости не оказалось. Спасатели ведут поиск четырех мужчин.

В Telegram-канале "112" обнародован список пропавших. Это Калмыков Алексей Александрович, Серов Виталий Юрьевич, Гусев Владимир Юрьевич и Чамиашвили Эдуард Тимурович.

Четырех пропавших без вести ищут спасатели

Четырех пропавших без вести ищут спасатели

Telegram "112"

В спасательной операции задействован буксир "Капитан Мишин", на месте происшествия работает следственная группа.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 (нарушение правил безопасности движения морского транспорта) УК РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Черном море танкер Glard-2 под флагом России столкнулся с рыболовецким судном, в результате чего лодка затонула.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Россия
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