В России скрыли число жертв коронавируса: Сотник разоблачил байки Кремля

В России скрывают информацию о настоящем числе заболевших на коронавирус.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский журналист Саша Сотник. По его словам, для этого российская пропаганда с подачи Кремля запустила откровенную ложь о 93 зараженных, о несерьёзности вирусной инфекции и наконец о гибридной войне США против Китая и России с использованием COVID-19 (полный текст блога читайте тут).

"Путинская система не способна адекватно реагировать, группироваться и организовывать борьбу с пандемией, которая сегодня заключается в тотальном карантине, который надо было вводить еще 2 недели назад. Вместо этого по телевизору рассказывают о всего-то 93 зараженных, побасенка "да, кто видел этот вирус?", и, наконец, трубят пропагандистскую байку о "гибридной войне США против Китая и России с использованием коронавируса". Таким образом, Кремль скрывает информацию о подлинных масштабах заболевших", – заверил журналист.

Коронавирус в России

По его словам, цена за эту нерасторопность может стать для россиян огромной.

"Сколько сегодня зараженных в России – не знает никто. Сколько уже умерло – можно только догадываться. А сколько умрет еще? В одном из комментариев кто-то написал не без ехидства: "А вы не находите некоей формой справедливой расплаты – когда 22 апреля на участках по голосованию за путинские поправки в "Конституёвище" будут иметь 100% шанс на заражение все эти бюджетные учителя-крымнашисты?" Злорадствовать не хочется, но – черт возьми! – что-то в этом есть", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского политолога Валерия Соловья, количество инфицированных коронавирусом в России может достигать 130-180 тысяч человек, а умерших – 1600 человек. Он отметил, что получает данные от чиновников, которые "не потеряли совесть".

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