В России решили провести опыты с вакциной "Спутник V" на детях и беременных

В России собираются провести испытание вакцины от COVID-19 "Спутник V" на детях и беременных женщинах примерно через 1,5 месяца.

Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Учреждение собирается подать разрешительный пакет документов.

"Мы подготовим, а потом Минздрав одобрит соответствующий разрешительный пакет документов, протокол исследований. В данный момент он находится в стадии написания. Напишем, наверное, через месяц – через полтора, подадим", – рассказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что испытания начнутся только после того, как все документы одобрит Минздравом.

Ранее в Центре им. Гамалеи заявляли о намерении провести тесты своей вакцины на детях и беременных после испытаний препарата на взрослых здоровых людях.

В России вакцину против COVID-19 "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года.

Прививки препаратом в РФ начали с 5 декабря. Прежде всего вакцину получают сотрудники больниц, поликлиник, школ, социальной сферы.

После начала вакцинации граждане начали заявлять о том, что делается это добровольно-принудительно. В некоторых учреждениях работники даже писали заявления об увольнении.

В то же время российская вакцина вызвала опасения ученых в мире. Ее применение к проведению полных испытаний может привести к мутации нового коронавируса, считают они.

Британцы заявили, что уже первые клинические испытания российского препарата дали сомнительные результаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская вакцина от коронавируса не может быть использована в Украине, даже если не учитывать геополитические моменты. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.