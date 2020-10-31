В России прогремел мощный взрыв в больнице с инфицированными COVID-19. Фото и видео

В Челябинске (Россия) в результате возгорания 31 октября прогремел мощный взрыв возле поликлиники городской больницы №2. На территории медицинского учреждения, где находятся больные коронавирусом, рванула кислородная будка.

К месту пожара за несколько секунд до взрыва приехали спасатели. Они поняли, что сейчас произойдет, и еле успели убрать машины, пишет "Челябинск №1" в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

О погибших и пострадавших в ЧП не сообщается. По информации ТАСС, из больницы эвакуированы 16 тяжелых больных с коронавирусом.

Множество впечатляющих фото и видео происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что взрывной волной в здании поликлиники выбило стекла.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Волгограде (Россия) произошел взрыв на газовой заправке. Жуткое происшествие попало на видео, его опубликовали очевидцы в социальных сетях.