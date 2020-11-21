В России ответили на призыв Санду вывезти войска из Приднестровья

В РФ сказали, что вывод российских военных из Приднестровья может привести к дестабилизации в регионе.

Такое мнение озвучил заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, передает РБК. Он считает, что Молдова может попытаться силой вернуть Приднестровье при помощи Украины и Румынии.

При этом Храмчихин отметил, что сложность вывода российской армии будет зависеть от "юридических аспектов процесса", и предположил, что военных будет "проще выводить" через Румынию, чем через Украину.

"На мой взгляд, Приднестровье для нас обуза по чисто географическим причинам: с ним нет общей границы, нет выхода к морю, и при этом оно отрезано от нас враждебной Украиной. Ничего, кроме проблем, оно нам не создает. Но что будет в случае требования Молдавии о немедленном выводе войск, сказать сложно. Очевидно, Россия постарается как-то этого избежать. Нам кажется, что мы удерживаем там какие-то позиции", – высказался он.

По мнению другого эксперта из Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, вывод российских военных – "серьезный проект", который не решается быстро и должен приводить к "четко определенным последствиям".

Как сообщал OBOZREVATEL, новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что российские войска должны уйти из Приднестровья.