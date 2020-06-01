В России название поселка заменили оскорблением Путина: надпись быстро убрали. Фото

В Забайкальском крае России вместо названия поселка появилась оскорбительная надпись в адрес российского президента Владимира Путина.
Надпись появилась на холме поселка Агинское ночью 1 июня, пишет "Чита.Ру" (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).
В России название поселка заменили оскорблением Путина
twitter.com/alf_julius
Отмечается, что надпись можно было увидеть еще в 8 утра, однако к 9:00 ее начали исправлять.
Несколько разных фотографий надписи были опубликованы в социальных сетях. Также очевидец предоставил изданию фото, на котором надпись исправляют.
В России название поселка заменили оскорблением Путина
chita.ru
Однако в администрации поселка заявили, что "ничего такого не было".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге вандал оставил оскорбительные надписи о президенте РФ Владимире Путине на ограде Михайловского дворца.
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