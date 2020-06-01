В России название поселка заменили оскорблением Путина: надпись быстро убрали. Фото

В Забайкальском крае России вместо названия поселка появилась оскорбительная надпись в адрес российского президента Владимира Путина.

Надпись появилась на холме поселка Агинское ночью 1 июня, пишет "Чита.Ру" (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

В России название поселка заменили оскорблением Путина twitter.com/alf_julius

Отмечается, что надпись можно было увидеть еще в 8 утра, однако к 9:00 ее начали исправлять.

Несколько разных фотографий надписи были опубликованы в социальных сетях. Также очевидец предоставил изданию фото, на котором надпись исправляют.

В России название поселка заменили оскорблением Путина chita.ru

Однако в администрации поселка заявили, что "ничего такого не было".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге вандал оставил оскорбительные надписи о президенте РФ Владимире Путине на ограде Михайловского дворца.

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