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8 июня • обновлено в 21:30
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В России нашли зарезанными трех детей и их мать: первые детали трагедии

6.9т
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В Элисте (Республика Калмыкия, Российская Федерация) 8 июня в квартире жилого дома нашли три тела детей с колотыми ранами и их матери, которая покончила с собой.

Как написала пресс-служба прокуратуры Республики Калмыкия на своем сайте, трагедия произошла на улице Джиргал.

Предварительно, дети погибли именно от колотых ран, несовместимых с жизнью, а женщина покончила жизнь самоубийством. Тела обнаружил отец малышей, который вернулся домой. Примечательно, что дверь в квартиру была заперта изнутри.

В России нашли зарезанными трех детей и их мать. Иллюстрация

В России нашли зарезанными трех детей и их мать. Иллюстрация

Znak.com

На место происшествия лично выехал прокурор республики Роман Тютюник. Выясняется, осуществлялся ли надлежащий контроль за этой семьей со стороны органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщал OBOZREVATEL, супружеская пара с российской Камчатки оставила четырехмесячных двойняшек без еды на несколько дней. В результате один ребенок скончался в больнице.

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Автор
Яра Дорош
Место
Россия
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