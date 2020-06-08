В России нашли зарезанными трех детей и их мать: первые детали трагедии

В Элисте (Республика Калмыкия, Российская Федерация) 8 июня в квартире жилого дома нашли три тела детей с колотыми ранами и их матери, которая покончила с собой.

Как написала пресс-служба прокуратуры Республики Калмыкия на своем сайте, трагедия произошла на улице Джиргал.

Предварительно, дети погибли именно от колотых ран, несовместимых с жизнью, а женщина покончила жизнь самоубийством. Тела обнаружил отец малышей, который вернулся домой. Примечательно, что дверь в квартиру была заперта изнутри.

В России нашли зарезанными трех детей и их мать. Иллюстрация Znak.com

На место происшествия лично выехал прокурор республики Роман Тютюник. Выясняется, осуществлялся ли надлежащий контроль за этой семьей со стороны органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщал OBOZREVATEL, супружеская пара с российской Камчатки оставила четырехмесячных двойняшек без еды на несколько дней. В результате один ребенок скончался в больнице.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.