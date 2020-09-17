В России на учениях военные попали в собственный танк ПТУРом. Фото

На учениях в Астраханской области российские военные выстрелили противотанковой ракетой по собственному танку Т-90А на ходу.

Как сообщает Top War, ошибочный выстрел был осуществлен из ПТРК "Конкурс" с ПТУР 9М113М. Судя по обнародованным фото, боевая машина серьезно пострадала. Несмотря на отсутствие пробития брони, есть явный ущерб навесным элементам защиты танка.

В ситуации, когда ПТУР "нашла" в качестве цели танк, мог сработать комплекс оптико-электронного противодействия "Штора", что и спасло боевую машину от полного уничтожения. Кроме того, выдвигалось предположение, что боковую проекцию танка мог спасти ящик с запчастями и инструментами, однако подтверждений этому нет.

Пока всех подробностей инцидента на военном полигоне под Астраханью нет, как и данных о том, когда именно это произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL: