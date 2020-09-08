МоваЯзык

Топ-темы:

Россияне три раза из трех промахнулись во время танкового биатлона. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Курьезы
755
Российские танкисты трижды промахнулись из трех выстрелов

Российские танкисты трижды промахнулись из трех выстрелов.

В сети появилось видео, как один из российских экипажей трижды промахнулся во время танкового биатлона.

Запись опубликовал Telegram-канал "Последний блокпост". Отмечается, что это происходило во время финала конкурса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российские танкисты трижды промахнулись.

Российские танкисты трижды промахнулись. Кадр видео

"Три выстрела – три промаха. Вот такая профессиональная и мощная российская армия", – сказано в подписи к видео.

Выстрелы сопровождались комментариями: "Штрафной круг, выстрел! Ну что ж, пока сложно сказать, но то, что мы наблюдаем в данным момент, возможно и промах. При промахе нужно использовать дополнительный выстрел. Второй выстрел… И так внимание, третья мишень… Геннадий Шалдалов наводчик сборной Российской Федерации. Гена, это твой звездный час. Очень нужно эту мишень поражать".

В итоге третий выстрел также прошел мимо цели.

(Видео – Telegram "Последний блокпост")

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали неудачные выстрелы российской военной техники на Международных армейских играх-2020. При этом сотрудник росТВ, который комментировал происходящее, очевидно, пытался "не заметить" промахов. Каждый неудачный удар мужчина комментировал как прицельный.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Россияоружие
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Курьезы