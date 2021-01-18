В России лавина накрыла горнолыжный курорт, есть жертвы. Фото и видео

В России лавина длиной 300 м накрыла горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара.

Как пишет российское информагентство "ТАСС", в это время на лыжной трассе находились от 4 до 12 человек, один из них погиб. Удалось спасти женщину, ее передали медикам, еще шесть человек выбрались из-под снега самостоятельно (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Предварительно сообщается о четырех пострадавших, спасатели МЧС РФ продолжили поиски.

По данным экстренных служб, под лавину могли попасть два пункта проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе, пишут журналисты.

Источник СМИ сообщил, что, по предварительным данным, сход лавины на Домбае был принудительным.

Также первые кадры с места трагедии появились в Instagram. В частности, их разместил пользователь с ником kchr09.

Позже в Telegram-канале MASH появилось видео, на котором якобы зафиксирован один из выстрелов, вызвавший сход лавины.

"...очевидица событий рассказала нам, что все случилось из-за "отстрела пушками". Местные хотели вызвать лавину, но она пошла не в лес (как планировалось), а на людей", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что лавина сошла в Красноярском крае (РФ). Погибли три человека, среди них годовалый ребенок. ЧП произошло в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" возле Норильска.

Еще одного пострадавшего – подростка 14 лет – доставили в больницу с тяжелыми травмами. По данным Следственного комитета Российской Федерации, все они были из одной семьи