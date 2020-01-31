В России каждый третий ополчился против Путина: в чем дело

Каждый третий россиянин хочет, чтобы в 2024 году президент России Владимир Путин ушел из политики.

Такие данные показало ежемесячное исследование "Левада-Центра" на запрос "Открытых медиа". В частности, жителей спросили, в какой роли они видят нынешнего главу РФ после окончания его президентского срока.

Так, 33 процента россиян заявили о том, что после выборов 2024-го "незаменимый лидер" должен уйти на пенсию, стать частным лицом или вообще не заниматься публичными сферами деятельности.

Каждый третий россиянин против Путина в политике после 2024 года

Не намного меньше россиян – 27 процентов – и дальше хотят видеть Путина президентом России после 2024-го. Однако число желающих "отправить" его на какой-то другой руководящий пост – в два раза выше – 55 процентов.

А среди предполагаемых должностей были названы такие: "президент Союзного государства России и Беларуси", "председатель правительства", "лидер партии "Единая Россия" или же "официальный лидер нации и секретарь Совета Безопасности" (как должность экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева).

"Для меня стал неожиданностью довольно большой процент людей, желающих отправить Путина в отставку. Видно нарастание усталости, и ситуация напоминает предпротестные настроения, царившие в 2010-2011 годах", – выразил свое разочарование результатами опроса директор "Левада-Центра" Лев Гудков.

Стоит отметить, что наиболее популярен Путин у двух групп: самых пожилых, возрастом от 55 лет, и самых молодых – от 18 до 24 лет.

Результаты опроса levada.ru

"В школах воспроизводится почти советская риторика о великой державе, заговоре против России и сильном лидере, многие школьники пропитаны такими клише, но затем они получают высшее образование, начинают работать, заводят семью, приобретают собственный, а не навязанный извне жизненный опыт, и взгляды сильно меняются", – поясняет Лев Гудков.

Добавим, что самый низкий уровень популярности главы РФ у людей от 39 до 55 лет. А в целом на конец января 2020 года его деятельность одобряют 68 процентов опрошенных, не одобряют – 31 процент.

Как сообщал OBOZREVATEL, действующий советник лидера РФ и бывший советник, а также зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что глава РФ Владимир Путин уйдет с поста после окончания его президентского срока в 2024 году.

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