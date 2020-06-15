В России бабушка жестоко избила 3-летнюю внучку в лифте: полиция нашла ее по видео

В Красноярске женщина жестоко избила трехлетнего ребенка в лифте.

Как сообщает в Telegram "RT на русском", инфидент сняла камера наблюдения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. 18+).

По данным местной полиции, в отделение обратилась председатель совета жильцов одного из домов. Она и рассказала, что увидела на видео, как женщина в лифте избивает малолетнюю девочку.

Женщину найшли, она оказалась 57-летней бабушкой ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статье "побои". Женщина не задержана, но приглашена в отдел полиции.

Сейчас с ней работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, решают вопрос о постановке семьи на учет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в частной школе Одессы учительница избила 8-летнего мальчика, который просился в туалет.