В России 15-летний школьник расстрелял свою семью: детали ЧП
Серафим Бурый порезал горло своей 6-летней сестре
Также он стрелял из травматического пистолета по родителям
До этого он обсуждал свои действия в переписке с друзьями
В Санкт-Петербурге 15-летний школьник попытался убить всю свою семью.
Как сообщает Telegram-канал 112, Серафим Бурый проснулся посреди ночи и порезал горло своей 6-летней сестре.
Затем, по данным LIFE SHOT, подросток из травматического пистолета выстрелил в голову матери и ранил отца в руку.
Все трое госпитализированы в реанимацию, девочка в тяжелом состоянии.
После нападения Серафим признался правоохранителям, что давно вынашивал свой план. А объяснил он это тем, что родители якобы часто не пускали его гулять.
Семья благополучная, до сих пор никто на нее не жаловался.
Также выяснилось, что подросток несколько дней подряд общался с друзьями Вконтакте и посвящал их в то, что собирается сделать. Одному из них рассказал, что после убийства семьи планирует уехать в Ленинградскую область.
Сейчас он на допросе в Следственном комитете РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц".
Как сообщал OBOZREVATEL, полицейские задержали в Ривненской области женщину, которая убила своего мужа и ранила 13-летнюю дочь.