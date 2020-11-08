В России 15-летний школьник расстрелял свою семью: детали ЧП

В Санкт-Петербурге 15-летний школьник попытался убить всю свою семью.

Как сообщает Telegram-канал 112, Серафим Бурый проснулся посреди ночи и порезал горло своей 6-летней сестре.

Затем, по данным LIFE SHOT, подросток из травматического пистолета выстрелил в голову матери и ранил отца в руку.

Все трое госпитализированы в реанимацию, девочка в тяжелом состоянии.

После нападения Серафим признался правоохранителям, что давно вынашивал свой план. А объяснил он это тем, что родители якобы часто не пускали его гулять.

Семья благополучная, до сих пор никто на нее не жаловался.

Также выяснилось, что подросток несколько дней подряд общался с друзьями Вконтакте и посвящал их в то, что собирается сделать. Одному из них рассказал, что после убийства семьи планирует уехать в Ленинградскую область.

Сейчас он на допросе в Следственном комитете РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц".

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейские задержали в Ривненской области женщину, которая убила своего мужа и ранила 13-летнюю дочь.