В РФ полковник полиции извинился за удар женщине ногой в живот на протесте: пострадавшая в реанимации

В полиции Санкт-Петербурга извинились перед 54-летней Маргаритой Юдиной, которую один из правоохранителей ударил ногой в живот 23 января во время акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщил Telegram-каналу "Mash на Мойке" заведующий 9 отделением больницы НИИ им. Джанелидзе Сергей Фалевко, женщина поступила в кардио-хирургическую реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавшую в больнице посетил начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга полковник Сергей Музыка.

Он несколько раз извинился от лица всего личного состава, пообещал разобраться и наказать виноватых, а также предложил любую помощь (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"От лица руководства главка, от себя лично, от всего личного состава главка приношу вам извинения. Это не наши методы", – отметил полковник.

Юдина приняла извинения.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн написал в Twitter, что росгвардеец, ударивший женщину ногой в живот, будет уволен. Также он опубликовал его фото.

"К сожалению, это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить", – отметил депутат.

Позднее в больнице заявили, что выписывают пациентку.

"На сегодняшний момент состояние удовлетворительное, готова к выписке. Собственно говоря, она сама этого пожелала еще с утра. Показаний для нахождения в стационаре нет. У нее был этап интенсивной терапии, который был связан с динамическим наблюдением за пациентом", – рассказал заведующий.

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