На горнолыжном курорте России лавина снесла дома с людьми. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости России
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Возле Норильска сошла лавина

В Красноярском крае (РФ) в пятницу, 8 января, сошла лавина. Под завалами, предварительно, могли оказаться четыре человека, включая двоих детей.

Как пишет "Интерфакс", ЧП произошло в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" у Норильска (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лавина в Норильске

По данным источника агенства, снег обрушился на четыре домика. В то же время "Лайф" передает, что под завалами оказались шесть домов, расположенных в районе трассы. Три из них сильно разрушены.

Предварительно, в одном из зданий находилась семья, которой удалось выбраться самостоятельно. Поиски четырех человек продолжаются.

Место ЧП

На место происшествия прибыли спасатели. Более детальные обстоятельства ЧП устанавливаются.

Спасатели за работой
Люди разбирают завалы

Источник видео – Telegram-канал Mash:

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря-2020 в Балашихе Московской области РФ десятки машин вмерзли в лед. Причиной ЧП стал прорыв трубы на одной из улиц.

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