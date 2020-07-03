В Москве задержали замминистра науки за многомиллионные хищения

Марину Лукашевич подозревают в мошенничестве на 40 млн рублей. РИА Новости

В Москве задержали замглавы минобрнауки РФ Марину Лукашевич. Ее подозревают в мошенничестве на 40 млн рублей.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Полиция уже возбудила уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств путем мошенничества.

"В рамках расследования хищения 40 млн рублей задержана Лукашевич и чиновник Россотрудничества Михаил Попов. Тверской суд Москвы сегодня изберет им меру пресечения", – сказано в сообщении.

Полицейские установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключил ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах министерства образования и науки.

При этом он не имел намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

“Затем заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн. рублей", – отметили правоохранители.

Полиция провела более 30 обысков в жилищах и на рабочих местах фигурантов дела.

Как сообщал OBOZREVATELв Москве Таганский суд арестовал одиозного олигарха, основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса, обвиняемого в мошенничестве.