Здания эвакуируют: в Москве прогремел мощный взрыв. Фото и видео

В понедельник, 18 ноября в Москве (Россия) на территории склада с газовым оборудованием произошел взрыв.

Об этом пишет телеграмм-канал "360", сообщая об эвакуации людей с соседних зданий.

Отмечается, что взрыв произошел в помещении автосервиса, где хранились кислородные и пропановые баллоны. На место ЧП прибыли спасатели. Предварительно установлено, что из-за взрывов огонь уже распространился на 400 квадратных метров. Есть опасение, что пламя может перейти и на соседние постройки.

Пожару присвоили повышенный уровень сложности, сотрудники МЧС РФ приступили к тушению.

По предварительным данным, пострадавших или погибших нет.

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