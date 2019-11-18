Главная Новости
18 ноября • обновлено в 09:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Здания эвакуируют: в Москве прогремел мощный взрыв. Фото и видео

2.2т
Читать материал на украинском

В понедельник, 18 ноября в Москве (Россия) на территории склада с газовым оборудованием произошел взрыв.

Об этом пишет телеграмм-канал "360", сообщая об эвакуации людей с соседних зданий.

Отмечается, что взрыв произошел в помещении автосервиса, где хранились кислородные и пропановые баллоны. На место ЧП прибыли спасатели. Предварительно установлено, что из-за взрывов огонь уже распространился на 400 квадратных метров. Есть опасение, что пламя может перейти и на соседние постройки.

Новости
Названы худшие города для водителей: Москва в Топ-10

Пожару присвоили повышенный уровень сложности, сотрудники МЧС РФ приступили к тушению.

По предварительным данным, пострадавших или погибших нет.

Здания эвакуируют: в Москве прогремел мощный взрыв. Фото и видео

Новость дополняется…

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Алексей Титофф, Тимур Григоренко
Место
Россия Москва
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
3
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
По небу летят дерьмо и г@ндоны - это в паРРаше взорвались баллоны!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги