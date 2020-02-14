Валерий Соловей позавчера на "Эхе" предсказал к марту войну. Естественно, оговорившись, что, может, не начнут. Претензии ему предъявить нельзя будет, а репутация информированного человека укрепится.

В.Соловей― Еще раз повторю: где-то с субботы начнется обратный отсчет, развернется невидимая миру, по счастью (это очень хорошо, что невидимая) ожесточенная борьба за принятие определенных решений. Если решения эти будут приняты, на всё про все уйдет 2–3 недели, то тогда мы окажемся с вами в совершенно другой стране и, возможно даже, в другом мире.

О.Журавлева― В раю?

В.Соловей― Я надеюсь, не том свете. Я надеюсь, пока еще нет.

О.Журавлева― Мы поняли уже, что мы не знаем, за что накажут: за езду на велосипеде, за утреннюю пробежку…

В.Соловей― И мы не знаем, что нас ожидает, по счастью. По счастью, большинство наших соотечественников не представляет, что нас может ожидать.

О.Журавлева― Массовые репрессии, война, голод.

В.Соловей― Да, да, война, совершенно верно.

О.Журавлева― С кем воевать?

В.Соловей― Давайте назовем это аккуратней: геополитическим ревизионизмом. С кем Россия захочет, с тем она и начнет воевать, вы же понимаете. Мы же хотим мир, желательно весь.

О.Журавлева― Так чтобы камня на камне не осталось.

В.Соловей― Взять реванш за крупнейшую геополитическую катастрофу XX века — разрушение Советского Союза. Да, есть такая идея. Это очень сильный мотив, чрезвычайно сильный. Даже не понимают люди, насколько он силен. Вот всё это будет в ближайшие недели буквально решаться. Еще раз подчеркну: идет невидимая миру борьба.

И чуть дальше:

В.Соловей― Нет, пока еще всё идет так. Но еще раз повторю, уже несколько раз говорил, в ближайшие две-три недели будет идти невидимая миру борьба, и от ее исхода будет очень много зависеть.

О.Журавлева― А как мы это увидим? Сигнал будет какой-то?

В.Соловей― Да. Или произойдут некоторые события, и тогда мы увидим, или они, наоборот, не произойдут. Тогда мы сможем вздохнуть.

О.Журавлева― Вы скажите, керосин закупать, противогазы?

В.Соловей― Нет, не надо керосин, противогазы. Вот, как ни странно, запас круп на месяц стоило бы сделать.

О.Журавлева― Мне кажется, каждый бывший советский человек имеет запас круп на месяц.

В.Соловей― Не лишне напомнить. Еще непременно купить пару ящиков хорошего вина. Лично я буду начинать свои запасы с этого.

Надо признать, что Соловей – талантливый человек. Он создал жанр, который я бы назвал либеральной конспирологией. Мы привыкли к тому, что рассказы про заговоры масонов и евреев – это для туповатой публики националистического толка. Но Соловей с его подковерными историями конспирологического толка очень популярен в совершенно иных кругах. Причем он даже почти не скрывает, что занимается троллингом (шутка про запасы вина – это как раз из данной области), поскольку знает: читателей и почитателей у него будет тем больше, чем более таинственные и пугающие истории он станет рассказывать. Причем связь с действительностью здесь не важна. Конспирология не кончается, даже если действительность ее постоянно опровергает.

Кстати, будем закупать крупу?

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