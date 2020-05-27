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27 мая • обновлено в 11:48
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В Кремле истерика из-за рейтинга Путина – Пионтковский

  • Причина беспокойства – стремительное падение рейтинга «коллективного Путина»

  • Группировка, управляющая страной, боится потерять власть из-за «изношенности этого инструмента»

  • По словам политика, Путин – это пиар-инструмент, который был создан в 1999 году в телевизионной пробирке

2.2т
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Властная группировка в Российской Федерации пребывает в состоянии истерии из-за стремительно падающего рейтинга президента страны Владимира Путина.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Подтверждением истерии служит протест посольства России в США в отношении издания Bloomberg, процитировавшего результаты социсследования в РФ.

"Это беспрецедентно. Я не помню ни одного случая, чтобы министерство иностранных дел одного государства – в данном случае это посольство – выражало протест другому по поводу освещения некоего социологического опроса", – сказал политик.

Пиотковский пояснил, что дело не лично во Владимире Путине, а в "коллективном Путине".

Владимир Путин

Владимир Путин

"Ведь Путин – это пиар-инструмент, который был создан в 1999 году в телевизионной пробирке. Некая прокладка между клептократией и народом. Эта прокладка держалась лет 20 и не давала поднимать серьезные вопросы о том, чем занимается вся эта группа грабителей страны", – сказал он.

Таким образом, "изношенность этого инструмента" Кремль воспринимает как угрозу власти, резюмировал политик.

Полную версию интервью с Андреем Пионтковским скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в России возмутились статьей Bloomberg о том, что рейтинг доверия россиян к их лидеру упал до 27%, что является самым низким показателем за последние 14 лет. Издание ссылалось на данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в апреле 2020 года. Однако в посольстве РФ в США потребовали извинений от агентства.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Путин Андрей Пионтковский
Место
Россия
Тег
Новости России
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