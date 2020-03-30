В российском Хабаровске соседи пожелали смерти женщине, которая вернулась из-за границы и заболела коронавирусом COVID-19.

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Рассказ Валентины опубликовал телеграм-канал Mash (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Женщина ездила в Аргентину, а обратно возвращалась через Рим. На следующий день Валентине стало плохо, она обратилась в скорую и у нее диагностировали коронавирус. Подъезд закрыли на карантин.

У нее остался дома кот, которого приходит кормить соседка, которая и нашла на двери записку с пожеланием смерти. В ней говорилось: "Здохни тварь сама скорей. Из-за тебя страдают наши дети".

Кадр видео Mash

Сама Валентина заявила, что понимает людей, потому что им страшно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия пошла на более радикальные карантинные мери в связи с распространением коронавируса и решила ужесточить в стране правила въезда и выезда.

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