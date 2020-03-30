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31 марта • обновлено в 02:51
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В Хабаровске соседи пожелали смерти женщине с COVID-19. Видео

1.1т
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В российском Хабаровске соседи пожелали смерти женщине, которая вернулась из-за границы и заболела коронавирусом COVID-19.

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Рассказ Валентины опубликовал телеграм-канал Mash (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Наши дети страдают!" В Хабаровске соседи пожелали смерти женщине с COVID-19

Женщина ездила в Аргентину, а обратно возвращалась через Рим. На следующий день Валентине стало плохо, она обратилась в скорую и у нее диагностировали коронавирус. Подъезд закрыли на карантин.

У нее остался дома кот, которого приходит кормить соседка, которая и нашла на двери записку с пожеланием смерти. В ней говорилось: "Здохни тварь сама скорей. Из-за тебя страдают наши дети".

"Наши дети страдают!" В Хабаровске соседи пожелали смерти женщине с COVID-19

Кадр видео Mash

Сама Валентина заявила, что понимает людей, потому что им страшно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия пошла на более радикальные карантинные мери в связи с распространением коронавируса и решила ужесточить в стране правила въезда и выезда.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Россия Хабаровск
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
О Господи, бумажку на дверь приклеили. Как дети, е-мое. То ли дело в Нью-Санжарии, вот где подлинный народный гнев
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